12 yıldır yayınlanan Big Bang Theory vedaya hazırlanıyor
Euronews’in haberine göre, 12 yıldır yayınlanan Big Bang Theory, 2019’dan itibaren ekranlarda olmayacak.
Dünya çapında en çok izlenen diziler sıralamasında ilk 5’te yer alan yapımın yıldızlarından Jim Parsons, Instagram’dan vedayla ilgili duygusal satırlar paylaştı.
Diziyi bölüm başına yaklaşık 18 milyon kişi izliyordu. Bugüne kadar 10 Emmy ödülü alan dizinin bölüm başı bütçesi Game of Thrones’un bütçesiyle neredeyse aynı seviyedeydi.
Dizide rol alan oyuncular ABD’nin en çok kazanan aktörleri arasında yer alıyordu.