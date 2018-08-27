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12 yıldır yayınlanan Big Bang Theory vedaya hazırlanıyor
12 yıldır yayınlanan Big Bang Theory vedaya hazırlanıyor
ABD'li TV devi Columbia Breadcast System'ın (CBS) dünyaca ünlü kült dizisi Big Bang Theory, ekranlara veda ediyor.
Kültür Sanat 27 Ağustos 2018 - 17:48

Euronews’in haberine göre, 12 yıldır yayınlanan Big Bang Theory, 2019’dan itibaren ekranlarda olmayacak.

Dünya çapında en çok izlenen diziler sıralamasında ilk 5’te yer alan yapımın yıldızlarından Jim Parsons, Instagram’dan vedayla ilgili duygusal satırlar paylaştı.

Diziyi bölüm başına yaklaşık 18 milyon kişi izliyordu. Bugüne kadar 10 Emmy ödülü alan dizinin bölüm başı bütçesi Game of Thrones’un bütçesiyle neredeyse aynı seviyedeydi.

Dizide rol alan oyuncular ABD’nin en çok kazanan aktörleri arasında yer alıyordu.

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