13. Türkiye Tiyatro Buluşması başlıyor
13. Türkiye Tiyatro Buluşması 5-9 Ağustos tarihleri arasında İzmir Seferihisar’da gerçekleştirilecek. Oyunlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi’nin desteğiyle Sığacık Kale içinde sahnelenecek. Buluşmada Orhan Aydın, Orhan Alkaya, Işıl Özgentürk, Ayşe Emel Mesci gibi usta isimler söyleşi düzenleyecek.
OYUN TAKVİMİ
5 Ağustos – Adalet Sizsiniz – Perdeci Oyuncuları – Rutkay Aziz-Taner Barlas
6 Ağustos – Gölgesinde Çınarın – Samsun Sanat Tiyatrosu
7 Ağustos – DIKTAT – Gaziemir Belediye Tiyatrosu
8 Ağustos – Trom – Tiyatro Hemhal
9 Ağustos – Anlatılan Senin Hikayendir