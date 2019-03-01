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13. Uluslararası Kukla Günleri başladı
13. Uluslararası Kukla Günleri başladı
İzmir'de düzenlenen 13. Uluslararası Kukla Günleri, İzmir Devlet Opera ve Balesi Barok Orkestrası'nın müziğiyle destek olduğu İtalya'dan gelen Teatri 35 adlı ekibin 'Yaşayan Tablolar' isimli oyunu ile başladı.
Kültür Sanat 1 Mart 2019 - 10:04

İzmir’de bu sene 13.defa düzenlenen Uluslararası Kukla Günleri, İtalya’nın Napoli kentinden gelen Teatri 35 adlı ekibin sahnede ünlü tabloları canlandırdığı ‘Yaşayan Tablolar’ isimli oyunun yaklaşık 500 kişilik izleyiciye sergilenmesiyle başladı. İzmir Devlet Opera ve Balesi Barok Orkestrası’nın müziğiyle eşlik ettiği, Sabancı Kültür Sarayı’nda gösteride 3 oyuncu sahneye serilmiş kumaşları kullanarak ünlü sanatçıların en çok bilinen tablolarına hayat verdi.
(DHA)

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