13 yaşındaki Aylin Çelik Romanya’da birinci oldu

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13 yaşındaki gitar virtüözü Aylin Çelik, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Aylin, bu kez Romanya’da gerçekleştirilen Eduard Pamfil Uluslararası Genç Gitar Festivali’nden birincilikle döndü.

Başkent Bükreş’te düzenlenen yarışmaya bir çok ülkeden yüzlerce yarışmacı katıldı. Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Gitar Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özkanoğlu’nun öğrencisi Aylin Çelik de yarışmada 11-13 yaş kategorisinde mücadele etti. Çelik, Johann Sebastian Bach’ın ‘La minör Füg’ ile Nikita Koshkin’in ‘Usher Waltz’ adlı eserlerini gitarı ile seslendirerek jüriden tam not alarak dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacıları geride bırakarak birinci oldu. Mersin’de İngilizce öğretmeni Natalia Çelik ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Kemal Çelik’in kızı olan Aylin Çelik, ödülün kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.