13 yaşındaki İlyun, Mozart’ın 13 numaralı piyano konçertosunu çaldı

Adana'da 4 yaşından itibaren piyano eğitimi alan, yurt içinde ve dışında birçok yarışmayı kazanan 13 yaşındaki İlyun Bürkev, Çukurova Senfoni Orkestrası ile sahneye çıkarak Mozart'ın 13 numaralı Piyano Konçertosu'ndan bir bölüm çaldı.

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4 yaşından bu yana piyano eğitimi alan, birçok uluslararası yarışmada ödül kazanan, geçen mayıs ayında da ‘Chopin Uluslararası Piyano Yarışması’nda birincilik elde edip, ‘En İyi Chopin Yorumcusu’ ve ‘En İyi Ulusal Beste Yorumcusu Ödülü’nü alan İlyun Bürkev, Mozart Gecesi’nde ÇDSO ile Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda sahneye çıktı.

Mozart’ın 13 numaralı piyano konçertosunu çalan Bürkev, salonu dolduran sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Şef Eray İnal’ın yönettiği konserde, Kayahan Karaca da Mozart’ın Klarnet Konçertosu’nu seslendirdi. (DHA)