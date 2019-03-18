137 yıllık tarihi binada ‘Beyaz Uykusuz Uzakta Bir Kars’ sergisi

‘Beyaz Uykusuz Uzakta Bir Kars’ sergisi, geçtiğimiz gün düzenlenen açılışla sanatseverlerle buluştu. Yuvakimyon Rum Kız Lisesi'nde açılan sergide 41 fotoğraf sanatçısının 2014’ten itibaren fotoğrafladıkları Kars’ın sosyal ve ekonomik yaşamına ışık tutan 83 eser sergilendi.

Proje koordinatörlüğünü Ergün Karadağ'ın üstlendiği, küratörlüğünü Aymy Emel Benbasat ve İlknur Turan Atlı'nın yaptığı sergi 16- 30 Mart tarihleri arasında Yuvakimyon Rum Kız Lisesi'nde ziyaret edilebilecek.

5 yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan ‘Beyaz Uykusuz Uzakta Bir Kars' fotoğraflarında, şehrin dört mevsiminin yanı sıra Kars turizminin can damarı olan atlı kızakçılık, peynircilik, balıkçılık gibi meslekleri icra eden yöre halkı da objektifler tarafından ölümsüzleştirildi.

-32 dereceye kadar inen zorlu hava koşullarında yapılan kış çekimlerinde fotoğraf sanatçıları Kars'ın büyülü atmosferini başarıyla yansıttı. Kars'ın tarihi dokusunun tüm detaylarıyla görülebileceği sergi için şehrin SİT alanları ve köyleri fotoğraflandı.

ESERİ SERGİLENEN FOTOĞRAFÇILAR

Ahmet Suvaroğlu, Anet Bonfil, Aymy Emel Benbasat, Ayşe Taylan, Birkan Çelik, Candan Tırtıl, Demet Gürelli, Demet Yürek, Durmuş Ali Keleş, Eray Tırpanlı, Ergün Karadağ, Fatih Ürkmez, Fatma Gök Salt, Fatma Güleç, Filiz Karaarslan, Gür Gürelli, Hacer Ceylan, Hicran Fırat, Hüseyin Gedikoğlu, İlknur Turan Atlı, Kadir Tezel, Kevser Büyükeroğlu, Marco Rossignoli, Mehmet Sait Uludağ, Mehtap Kayın, Melike Yanmaz, Murat Aygül, Mustafa Sümen, Mükerrem Batum, Nedim Dövencioğlu, Neslihan Oytun Elitaş, Nesrin Ateş, Nevzat Altundaş, Osman Dursun, Ömer Tümer, Pınar Şener Köse, Selda Bilen, Selvinaz Bulut, Sevgi Çalış, Şeniz Uzun, Yasef Bonfil.