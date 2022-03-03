139 yıllık para kasası müzeye kaldırılıyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Mal Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı 139 yıllık Alman yapımı para kasası müzeye kaldırılacağı günü bekliyor.

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Torul Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı 139 yıllık Alman yapımı para kasası, devlet dairesine verdiği hizmetlerin ardından emekliliğe ayrılacak.

1874-1914 yılları arasında Alman Fleischer ailesi tarafından üretilen Leopold Fleischer Wien markalı kasanın üretimi ise 1914 yılında Leopold Fleischer’in hayatını kaybetmesi nedeniyle durdu.

1883 YILINDA ÜRETİLDİ

Torul Mal Müdürlüğü’nde bulunan ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı bilirkişiler tarafından 1883 yılında üretildiği belirlenen kasa antika olarak tanımlandı ve tarihi değeri bulunan kasanın müzeye kaldırılmasına karar verildi.

Torul Mal Müdürü Osman Şahin, kasanın artık faal olarak kullanılmadığını söyledi.

Şahin, “Müdürlüğümüzün vezne servisinde bulunan bu kasa 1883 yılında yapıldığı, müze müdürlüğü yetkilileri tarafından bize bildirildi. 139 yıllık bir geçmişi var. Leopold Fleischer Wien markalı ve Fleischer ailesi tarafından yapıldığı tahmin edilmekte. Buraya hangi tarihte geldiği kesin olarak bilinmiyor. Tahminimce müdürlüğümüz kurulduğunda kullanıldı. 2017 yılı içerisinde vatandaşlardan gelen talep üzerine söz konusu kasayı pazarlık usulü ile satışa çıkarmak istemiştik ancak tarihi değeri olması münasebetiyle Kültür Turizm İl Müdürlüğü’nden görüş istedik. Bilirkişi raporuna dayanarak tarihi değeri olan bir kasa olduğu anlaşıldı ve kendilerine tahsis edilmesi talep edildi. Şu an kasayı faal olarak kullanmıyoruz fakat kayıtlarımızda bulunuyor. Müze yetkilileri de tarihi değeri olduğu yönünde bir rapor sundu. Alınması yönünde talep var eğer sonuçlanırsa biz de yardımcı olmaya hazırız” dedi.

“ÇOK GÜÇLÜ BİR KASA”

Kendisinin vezne servisinde işe başladığı 2017 yılına kadar Alman yapımı kasanın faal olarak kullanıldığını belirten Torul Mal Müdürlüğü vezne çalışanı Yasemin Yılmaz ise “2017 yılında veznede görev yapmaya başladım. İşe başladığımda bu kasa hâlâ kullanılıyordu. Aktif olarak daha sonra gelen yeni kasayı kullanmaya başladık. Kullanmama sebebimiz ise kasamızı açmakta zorlanıyoruz çok ağır ve güçlü bir kasa. Bu sebeple yeni kasa alındı. Müzeye kaldırılmasını bekliyoruz” diye konuştu. (İHA)