14. Ankara Kitap Fuarı yarın açılıyor

14. Ankara Kitap Fuarı 28 Şubat – 8 Mart tarihleri arasında ATO Congresium’da kitapseverlerle buluşuyor. 300'ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılacağı ve 10 gün sürecek olan fuarın onur konuğu Gülten Dayıoğlu olacak.

14. Ankara Kitap Fuarı’nda söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla etkinlik yapılacak. Fuar her gün 10.00 – 20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

ONUR KONUĞU GÜLTEN DAYIOĞLU

Ankara Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu Gülten Dayıoğlu olacak. Çocuk edebiyatının duayen ismi, 28 Şubat’ta gerçekleştireceği açılış konuşmasının ardından 6-7 Mart tarihlerinde saat 11.00-16.00 arasında Altın Kitaplar standında okurlarıyla buluşacak.

ÇITIR ÇITIR FELSEFE ANKARA'DA

“Çıtır Çıtır Felsefe” serisinin yaratıcısı Fransız yazar Brigitte Labbé de fuara katılacak. Institut français Ankara tarafından fuara davet edilen Labbé, fuar kapsamında konferans, atölye, söyleşi ve imza günlerine katılacak ve Ankara'lı okurları ile bir araya gelecek.

Brigitte Labbé 29 Şubat Cumartesi günü Institut français Ankara'da çocuklara yönelik iki felsefe atölyesi gerçekleştirecek. Türkçe tercümeli olarak yapılacak atölyelerin ilki 11.30'da ve 8 – 11 yaş arası çocuklara yönelik. İkinci Atölye ise 11 – 14 yaşa yönelik ve 13.30'da başlıyor. Atölyelere giriş ücretsiz.

Bu yıl Fransa'nın konuk ülke olmasıyla fuara ve Ankara'nın kültür yaşamına katkı sunabilmek için Institut français Ankara olarak aylardır çalıştıklarını ifade eden Institut français Ankara Müdürü ve yazar Sébastien De Courtois, Congresium'daki kitap fuarı boyunca Fransa standında Jean-Christophe Grangé, Brigitte Labbé, Jean-Paul Mongin, Ebru Erbaş, Yiğit Bener, Gaye Petek ve Nedim Gürsel'i ağırlayacaklarını ve ekip olarak çok heyecanlı olduklarını ifade etti. Fuar boyunca Institut français standı yazarların imza günleri dışında renkli etkinliklere de sahne olacak.