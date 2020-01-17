14 efsane Türk kadınının Atatürk’le anıları bu kitapta

Emekli albay Hakan Hüseyin Çitim’in Onur Uzer’le birlikte hazırladığı Atatürk’ün Işığında Türk Kadınları adlı kitabı Sentez Yayınları’ndan çıktı. Kitapta, kadınlarımızın her türlü şiddete hedef olduğu bu dönemde, farklı meslek gruplarında Cumhuriyete ışık olmuş, ilkleri başarmış 14 efsane Türk kadını yer alıyor. Kitabın satışı internet üzerinden yapılıyor ve geliri de Mehmetçik Vakfı’na bağışlanıyor. Emekli albay Hakan Hüseyin Çitim’le kitabını, Türk kadınlarını ve Atatürk’ü konuştuk.

Kitabın yazılış amacını anlatır mısınız?

Kadınların dünyada yok sayıldığı dönemlerde Türk kadınlarının Atatürk’ün ışığında ortaya çıkıp neleri başardığını hem dünyaya hem de genç nesillerimize hatırlatmak istediğim için bu kitabı hazırladım. Kitapta 14 efsane Türk kadını ve onların Atatürk’le olan anıları yer alıyor.

Bu kadınların özellikleri de önemli…



Elbette… Kadınların tarihte haklarının yok sayıldığı, emeklerinin görülmediği, çabalarının değerlendirilmediği, seslerinin duyulmadığı dönemde Türk kadınları çıktı ortaya ve ‘ilk’lerin kadınları oldular. Kimisi ilk neşteri atan doktor, kimisi ilk kurşunu atan komutan, kimisi bilim uzmanı, kimisi dünya güzeli, kimisi göklerin hakimi… Bu kitabı okuyanları, o dönemin kadınlarının Atatürk’le olan anılarıyla örülü bir yolculuğa çıkarıyorum. Atatürk'ün şu önemli sözünü unutmak mümkün değildir: ‘Dünya'da her şey kadının eseridir ve Türk kadını omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıktır’.

Siz konferanslara da katılıyorsunuz.

Yurdun çeşitli yerlerine giderek Atatürk’ü anlatıyorum, bu benim ve benim gibi emekli askerlerin en önemli görevidir. Düşünüyorum da ben İstanbul Ankara arasında bile yorulurken, ilk kadın birlik komutanımız olan Milli Mücadele’nin kahraman kadını Kara Fatma (Fatma Seher Erden) Erzurum’dan Bursa’ya at sırtında gidiyor, Bursa’nın kurtuluşuna destek veriyor.

Kitabınız internet sitelerinde satılıyor galiba…

Kitabım tüm internet sitelerinde satışa sunuldu. Kitaptan elde edilen gelir de Mehmetçik Vakfı’na bağışlanıyor. Söz konusu Atatürk ise bilgi paylaşımından para kazanmak düşünülemez bile. Bu kitapta yer alan 14 efsane Türk kadınını önümüzdeki aylarda Müjdat Gezen’in de desteğiyle tiyatro sahnesine taşıyacağız.

Albayım, günümüzde ne yazık ki sizin göklere çıkardığınız Türk kadınlarının durumu çok acıklı.

Yaşadığımız dönemde Türk kadınlarının hedef olduğu zulüm, şiddet ve tacizler herkes gibi benim de canımı yakıyor. Bu kitabı okuyan herkesin Türk kadınlarının ne kadar önemli görevleri yerine getirdiklerini görmesini ve onlara saygı göstermelerini istiyorum.