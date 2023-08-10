14 yaşındaki rapçinin ölümündeki esrar perdesi

Kanadalı rapçi ve influencer Lil Tay'in hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Ancak 16 yaşındaki abisinin de öldüğünün açıklanması ve ölüm sebebinin belirtilmemesi kamuoyunda şüpheye yol açtı.

Sozcu.com.tr

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Çarşamba günü gerçek ismi Claire Hope olan 14 yaşındaki rapçi Lil Tay’in öldüğü haberi sosyal medyayı derinden sarstı.

Instagram’da Hope’un 3,3 milyon takipçisine yapılan açıklamada, “Sevgili Claire’imizin ani ve trajik ölümünün yıkıcı haberini üzüntüyle paylaşıyoruz. Dayanılmaz kaybı ve tarifsiz acıyı ifade edecek kelimemiz yok. Bu sonuç tamamen beklenmedikti ve hepimizi şokta bıraktı.” ifadeleri yer aldı.

Ancak Los Angeles Polis Departmanı ve Los Angeles İlçe Tıbbi Muayene-Adli Tıp Departmanı’nda iddia edilen ölümle ilgili hiçbir kayıt olmaması şaşkınlık uyandırdı. People’ın ulaştığı Lil Tay’in babası Christopher Hope, konuyla ilgili olarak “Herhangi bir yorumum yok” dedi.

Ailesi tarafından yapıldığı iddia edilen paylaşımda, abisi Jason Tian’ın da hayatını kaybettiği yazıyordu. Açıklamada, ölüm nedeninin “hâlâ araştırılmakta” olduğu belirtildi.

AİLESİ ŞÜPHE ALTINDA

Lil Tay, 2018’de 9 yaşındayken Instagram’da rap yaptığı, müsrif bir yaşam tarzını sergilediği ve birçok küfür kullandığı sansasyonel videolarla ünlü oldu. Küçük rapçi, küfürlü konuşmaları ve para saçarken çekilen görüntüleri çokça eleştiri aldı.



Instagram’ı Haziran 2018’den beri aktif değildi ve son gönderisi, XXXTentacion’un ölümü için yapılan bir paylaşımdı. Lil Tay, “Bir baba figürü yokken sen buradaydın,” diye yazmıştı.

Polis söz konusu ölümlerle ilgili soruşturmasını sürdürürken aile de süreçle ilgili olarak “mahremiyet” ihtiyaçlarını belirtti.

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