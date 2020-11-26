15 bin müzisyene destek verilecek 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi nedeniyle işsiz kalan ve çok zor durumda olan müzisyenlerle ilgili bir çalışma hazırlığı içinde olduklarını açıkladı.

FOX TV'de konuşan Bakan Ersoy şöyle konuştu: Roman vatandaşlarımızla “Müzik hayattır” projesi gerçekleştirdik. Bu projede yer alan 405 müzisyene ödemeleri yapıldı. Şimdi bu projeyi genişletiyoruz. MESAM, MÜYORBİR gibi müzisyen dernekleriyle bu hafta oturduk, planlama yaptık. 15 bin müzisyen bu projede yer alacak ve Aralık ayında ilk ödemeler yapılacak ve elimizden geldiği kadar pandemi süresince devam edeceğiz.

Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’yle ilgili olarak “Artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız” derken, yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladıklarını ve başvuruların başladığını bildirdi.

