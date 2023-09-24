1,5 milyon dolar değerindeki Buda heykeli çalındı

ABD'nin Los Angeles kentindeki bir galeride sergilenen 1,5 milyon dolar değerindeki tarihi Japon Buda heykelinin çalındığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Los Angeles Polisi’nin yaptığı açıklamaya göre; yaklaşık 114 kilo ağırlığında ve 1,5 milyon dolar değerindeki Buda heykeli, 18 Eylül’de sergilendiği Barakat Galerisi’nden çalındı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, hırsızların galeriye bir kamyonet ile geldiği ve galerinin arka bahçesinde bulunan heykeli kamyonete yükledikleri kayıtları geçiyor.

Galerinin sahibi Fayez Barakat, yerel basına yaptığı açıklamada, Japonya’daki Edo Dönemi’ne (1603-1867) ait eseri, 55 yıl önce satın aldığını belirtirken, heykelin çok değerli olduğunu söyledi: “Bu heykel daha önce evimin arka bahçesindeydi, daha sonra herkes görüp hayran kalsın diye bu heykeli galerinin arka bahçesine getirmiştik.”

Los Angeles Polisi, olaya ilişkin henüz kimsenin gözaltına alınamadığını, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini duyurdu. (AA)

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