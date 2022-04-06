15 sayfalık el yazması kitaba 184 milyon TL fiyat biçildi

Ünlü İngiliz yazar Charlotte Brontë ve kardeşleri tarafından hazırlanan özel minyatür kitapların sonuncusu, New York'ta oldukça yüksek bir ücretle açık artırmaya çıkarılacak.

Sozcu.com.tr

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1847 yılında yayımlanan “Jane Eyre” isimli romanı hala büyük ilgi gören yazar Charlotte Brontë’nin, kız kardeşleri Emily Brontë ve Anne Brontë ile birlikte hazırladıkları “A Book of Rhymes” isimli kitap, bu ay New York Uluslararası Antika Kitap Fuarı’nda satışa çıkartılacak.

Times’ın haberine göre, 15 küçük şiir sayfasından oluşan kitap için yaklaşık 184 milyon TL’lik (1,25 milyon Dolar) bir fiyat biçildi.

Minyatür kitap, elle ciltlenmiş ve içindeki yazı da son derece küçük. Mikroskop olmadan okumanın zor olduğu kitaptaki her şiirin altına “CB” harfleri yer alırken üzeri çizili kelimelerin veya düzeltmelerin yapıldığı bir içindekiler sayfası da mevcut.

200 YILDIR BEKLİYOR AMA İYİ DURUMDA

Brontë Kardeşler tarafından 1829 yılında üretilen, kendi türündeki tek kitap olma özelliğini taşıyor. En son bir asırdan fazla bir süre önce, 1916 yılında yaklaşık 7600 TL’ye (520 Dolar) bir müzayedede satıldığı görüldü.

Kitabı satan New York’lu kitapçı Henry Wessells, kitabın “kariyer boyunca bir kez görülen bir öğe” olduğunu söyledi.

“Zincirin bir halkası olan İngiliz edebiyatı tarihinin bir parçası olmak heyecan verici. Ayrıca masamda gerçekten bulundurmanın sevinci de var. Ne kadar çok bakarsanız, o kadar ilginç hale gelir” diyen Wessells, kitabın 19. yüzyıldan kalma bir okul kitabının içine gizlenmiş bir zarfın içinde saklandığı için bu kadar iyi durumda kalabildiğini söyledi.

Brontë Kardeşler, toplamda yaklaşık 20 minyatür kitap üretti. Çoğu halka açık bir şekilde sergileniyor. 2019’da Brontë Derneği ve Haworth’taki Parsonage müzesi, Charlotte Brontë tarafından 14 yaşında yaratılan minyatür bir dergiyi İngiltere’ye getirmek için yaklaşık 8 milyon TL (500 bin Euro) ödedi.

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