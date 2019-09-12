15 yaşındaki yıldız oyuncu film yapımcılığına soyunuyor

Netflix, A Time Lost adında yeni bir film hazırlıyor. Film, Stranger Things dizisinin 15 yaşındaki yıldızı Millie Bobby Brown ve kardeşi Paige Brown’un yazdığı bir hikayeyi anlatacak. PCMA Produtions ile filmin yapımcılığını Millie Bobby Brown üstlenecek. Film, Long Island’da yaşayan iki aile arasında bitmeyen bir kavgayı, genç kızlardan birine kanser teşhisi konulduğunda yaşanan süreci anlatacak. Filmin oyuncu kadrosu ise henüz netleşmedi.

Brown kardeşler, “Netflix’e, bize ve yazdığımız ve geliştirmek için yıllar harcadığımız bu hikayeye güven duydukları için minnettarız” Ayrıca, “Dizi arkadaşlık, aile ve dünya seni dibe çekiyormuş gibi hissettiğinde karşına çıkan engellerin üstesinden gelmekle ilgili. Kelimenin tam anlamıyla sevgi işi oldu” şeklinde açıklamada bulundu. Netflix’in bağımsız film ve belgeselden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Nishimura Millie’de sıra dışı bir yetenek olduğunu belirtti. Sözlerine “Kariyerinin başından bu yana Netflix ailesiyle olduğu için çok şanslıyız. Millie’nin şimdi de kız kardeşiyle beraber ekrana farklı bir soluk getirmesine şahit olmak oldukça heyecan verici” şeklinde devam etti.