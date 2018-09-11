15 yıl aradan sonra 6. Cadde müjdesi

Emre Aydın tarafından 1999 yılında kurulan ve 2003 yılında Sing Your Song yarışmasındaki birinciliğin ardından ilk albümünü yayınlayan 6. Cadde, 15 yıl aradan sonra ilk single çalışması 'Sen De Beni Hatırla' ile müzik piyasasına dönüş yapıyor.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

‘Sen De Beni Hatırla’, 6. Cadde’nin önümüzdeki günlerde çıkacak olan ‘Uyut Beni’ albümünün müjdecisi bir single olarak dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Grup, Emre Aydın ve Ahmet Kalabay’ın bir araya gelmesiyle tekrar müzik çalışmalarına başlamıştı.

Yeni şarkının söz ve müziği Emre Aydın’a, düzenlemeleri ise Ahmet Kalabay’a ait. Grup, single çalışmasının ardından çıkacak olan yeni albümde sürpriz bir şarkıyı da dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

‘Sen De Beni Hatırla’ için geçtiğimiz günlerde çekilen klibin yönetmenliğini de Emre Aydın üstlendi.