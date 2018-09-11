15 yıl aradan sonra 6. Cadde müjdesi
‘Sen De Beni Hatırla’, 6. Cadde’nin önümüzdeki günlerde çıkacak olan ‘Uyut Beni’ albümünün müjdecisi bir single olarak dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Grup, Emre Aydın ve Ahmet Kalabay’ın bir araya gelmesiyle tekrar müzik çalışmalarına başlamıştı.
Yeni şarkının söz ve müziği Emre Aydın’a, düzenlemeleri ise Ahmet Kalabay’a ait. Grup, single çalışmasının ardından çıkacak olan yeni albümde sürpriz bir şarkıyı da dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.
‘Sen De Beni Hatırla’ için geçtiğimiz günlerde çekilen klibin yönetmenliğini de Emre Aydın üstlendi.