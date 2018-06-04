1500 yıllık Justinianus Köprüsü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde

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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Justinianus Köprüsü’nü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil etmek için bin 500 yıllık tarihi yolculuğun hikayesini belgesel haline getirdiklerini belirterek, “Birçok tarihi olaya şahitlik eden Justinianus Köprüsü'nü tekrar insanlığa kazandırarak, gelecek nesillerimize aktarmak istiyoruz. Bunun aşamalarından birisi olan geçici listeye girmekle de hedefimize bir adım daha yaklaşmış bulunmaktayız. İnşallah ülkemiz adına güzel bir başarıya imza atacağız” dedi.

Türkiye’den 78 eser UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunuyor.