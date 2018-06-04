Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
1500 yıllık Justinianus Köprüsü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde
1500 yıllık Justinianus Köprüsü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde
Sakarya 'da bin 500 yıldır ayakta duran Justinianus Köprüsü, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi.
Kültür Sanat 4 Haziran 2018 - 12:16

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Justinianus Köprüsü’nü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil etmek için bin 500 yıllık tarihi yolculuğun hikayesini belgesel haline getirdiklerini belirterek, “Birçok tarihi olaya şahitlik eden Justinianus Köprüsü'nü tekrar insanlığa kazandırarak, gelecek nesillerimize aktarmak istiyoruz. Bunun aşamalarından birisi olan geçici listeye girmekle de hedefimize bir adım daha yaklaşmış bulunmaktayız. İnşallah ülkemiz adına güzel bir başarıya imza atacağız” dedi.

Türkiye’den 78 eser UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunuyor.

Etiketler