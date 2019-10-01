16. İstanbul Bienali’nde özel bir eser: Bu Dünya Hepimizin

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bu yıl 16. kez İstanbul Bienali'ni düzenliyor. Bienal kapsamında Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin başlıklı çocuk kitabı da ücretsiz olarak minik sanatseverler ile buluştu. Kitapta Opti ile Pesi'ye katılan Greta isimli güvercin, hayvanlar ile birlikte doğayı temizlemek için harekete geçiyor.

Yedinci Kıta başlığı ile düzenlenen 16. İstanbul Bienali kapsamında özel bir eser hazırlandı. Yekta Kopan’ın metinlerini yazdığı, Gökçe Akgül’ün çizimlerini gerçekleştirdiği Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin minik sanatseverlere doğayı korumanın önemini anlatıyor. Kitap aslında sadece çocuklara hitap etmiyor. Barındırdığı mesaj büyükler için de hayati.

Nicolas Borriaud küratörlüğünde düzenlenen 16. İstanbul Bienali kapsamında hazırlanan bu kitap, Bienalde yer alan 5 eseri tanıtıyor, Bienal sözlüğü ile birlikte okuyanların bilgi dağarcığını geliştiriyor, kuşların hangi sesleri çıkardığını öğretiyor.



Kitap, Opti ile Pesi’nin güneş bir İstanbul gününde uçarken, Güvercin Greta ile havada çarpışması ile başlıyor. Greta, ismini tahmin edebileceğiniz gibi 16 yaşındaki İsveçli doğa aktivisti Greta Thunberg’ten alıyor.



Güvercin Greta’nın heyecanlı bir şekilde uçarken, Opti ile Pesi’ye çarpmasının nedeni ise dünyayı atıklarla dolduran, geri dönüşüme önem vermeyen, eşyaları yeniden kullanmak gibi alışkanlıklara sahip olmayan insanlığın gezegeni mahvetmesi…

Hikaye boyunca Opti, Pesi ve Güvercin Greta 16. İstanbul Bienali’ne ev sahipliği yapan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Pera Müzesi, Büyükada gibi mekanlara yolculuk yapıyor. Bu mekanlarda hayvanların tümü, insanların kirlettiği doğayı temizlemek için harekete geçiyor. Gökçe Akgül’ün eğlenceli ve keyifli çizimleri ile Yekta Kopan’ın hem eğiten hem de edebi lezzetten taviz vermeyen metinleri dünyayı kurtarmak için bir an evvel harekete geçmemiz gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyor.



Gelecek adına umutlu olmak, çocukların mahvolmamış bir dünyada büyümesi ve hayvanların da nesli tükenmeden kendi doğal süreçlerinde yaşayabilmesi için Burcu Ural Kopan'ın yayın yönetmenliğinde hazırlanan, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Feyza Çorapçı'nın danışmanlığını yaptığı bu kitap, ücretsiz olarak minik sanatseverler ile buluşuyor.