16 yaşındaki genç, dedektiflerin bile çözemediği cinayeti çözdü

16 yaşındaki otizmli (asperger sendromlu) Christopher Boone’un, matematiksel zekasını kullanarak deneyimli dedektiflerin bile çözemediği gizemli bir cinayeti çözmesini konu alan “Süper İyi Günler” oyunu, 12 Kasım Salı akşamı Cemal Reşit Rey Salonu’nda gerçekleştirilecek özel gösterimle Tohum Otizm Vakfı yararına sahneleniyor.

Tiyatrokare'nin, otizmli genç Christopher'ın geniş hayal dünyasını ve renkli karakterini yansıttığı Süper İyi Günler oyununun bu gösteriminden elde edilecek gelir, Tohum Otizm Vakfı çalışmalarını desteklemek için bağışlanacak.

Müzikleri Son Feci Bisiklet'e ait ve yönetmenliğini ise Nedim Saban'ın üstlendiği Süper İyi Günler oyununun başrollerini genç ve başarılı oyuncu Emir Özden ile Ayça Erturan, Korel Cezayirli, Didem İnselel ve usta oyuncu Suna Keskin paylaşıyor.



Siz de yıl boyunca pek çok sahnede sergilenecek Süper İyi Günler oyununu seyrederek otizmin farkında, onların yanında olabilirsiniz.