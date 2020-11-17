Defineciler 160 yıllık tarihi talan etti!

Kırım Savaşı sonrası Ruslar, Erzurum ve çevresine saldırmaya çalışınca Osmanlı Devleti, 23 tabya yaptırdıktan sonra kentin çevresine de toprak tabya olarak bilinen savunma hatları inşa etti. Kentin dört bir yanına kurulan toprak tabyaların belirli noktalarına da 1860 yılında topçu kuleleri yaptırıldı. Erzurum’u çevreleyen toprak tabyalar zamanla yok olurken geride sadece Şükrüpaşa semtindeki topçu kulesinin enkazı kaldı.

DEFİNECİLER ÇUKUR AÇTI

Kaderine terk edilen ve her tarafı yıkılan 160 yıllık tarihi yapı, define avcılarının kurbanı oldu. Kent merkezindeki tarihi eserin içinde 1,5 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur açan define avcıları burada altın ya da değerli eşya aradı.

“ASKERİN OLDUĞU YERDE ALTIN OLUR MU?”

Tarihçi Abdurrahman Zeynal, “Buralar askerlerin kaldığı savaş alanı olan yerler. Buralarda define olmaz. Ama define avcıları açtıkları kuyularla arama yapmışlar. Böyle tarihi yapılara yapılan bu saldırılar insanın vicdanını sızlatıyor. Tarihi yapıya yetkililerin sahip çıkması gerekiyor” dedi. (DHA)