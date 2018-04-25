1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı restore edildi

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Bizans İmparatoru II. Theodosius tarafından 428 ve 443 yılları arasında Bozdoğan Kemeri vasıtasıyla su depolanmasını sağlamak amacıyla inşa edilen, Yerebatan Sarnıcı’ndan bir asır daha eski olduğu düşünülen Şerefiye Sarnıcı, 8 yıllık restorasyon çalışmasının ardından ziyarete açıldı. Açılış törenine; İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbul’da daha öncesinde gezip gördüğümüz sarnıçlarımız var: Yerebatan Sarnıcı’mız, Binbirdirek Sarnıcı’mız, üçüncüsü şimdi burası oldu, Şerefiye Sarnıcı. Aslında baktığımız zaman geçmişte İstanbul’umuzun ne kadar büyük bir medeniyete ev sahipliği yaptığı, hep söylüyoruz, üç ayrı medeniyete başkentlik yaptı diyoruz. Gerçekten sarnıçlar bunun bire bir şahidi, ispatı, göstergesi” dedi.

SARNIÇ İÇERİSİNDE ASANSÖR SİSTEMİ KURULDU

Öte yandan sarnıcı ziyaret etmek isteyen ancak dik merdivenden inmekte zorlanabileceği düşünülen yaşlı, engelli ve çocuklu aileler için özel bir asansör de yapıldı.

Fatih Çemberlitaş semtinde, Piyerloti Caddesi üzerinde bulunan sarnıcın açılışı, İranlı sanatçı Ahmet Nejat’ın ‘Hiç Hali’ sergisi, altın renkli küre ve küreyi çevreleyen “Aşk ve Hiç” yazısı, Mevlana’nın şiirlerinden oluşan ses tasarımı ve suya yansıtılacak kelimelerle görsel yoğunluklu bir etkinlikle yapıldı. Bin 590 yıllık tarihe sahip Şerefiye Sarnıcı’nın üzerinde, 1910 yılında yapılan Arif Paşa Konağı ve 1950’li yıllarda yapılan Eminönü Belediyesi’nin eski binası bulunuyordu. İBB tarafından 2010 yılında Eminönü Belediyesi’nin eski binasının yıkımı gerçekleştirildi ve restorasyon çalışması başlatıldı. İBB tarafından gerçekleştirilen restorasyon, 8 yıl süren çalışmanın ardından tamamlandı ve tarihi eser bugün itibarıyla hizmete açıldı. DHA