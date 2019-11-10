‘166 Days’ ile kültürler arası yolculuk

Saksafon sanatçısı Anıl Şallıel'in ilk solo albüm çalışması “166 Days”, Lin Records etiketi ile yayında. Dünyanın çeşitli şehirlerinden esinlenen albüm, dinleyiciyi kültürler arası bir yolculuğa davet ediyor.

Caz ve popüler müzik sahnesinin genç yeteneği Anıl Şallıel, Lin Records’tan çıkan ilk solo albümü “166 Days” ile dinleyici karşısında. Cazdan, etnik müziğe ve rap'e uzanan albüm, Şallıel'in turnelerinde yaşadığı ani kültürel geçişlerin müziğine yansıması niteliğinde. Dijital platformlar üzerinden yayımlanan albümde toplam 7 şarkı bulunuyor.

Şallıel, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin de eşlik ettiği, ilk solo albümü “166 Days” ile birçok seçkin müzisyeni bir araya getirdi. Albümle aynı ismi taşıyan, Deniz Taşar'ın rap vokaliyle eşlik ettiği şarkıda keyboard ve piyanoda Tolga Erzurumlu, trompette Hasan Gözetlik, bas gitarda Cahit Kutrafalı, davulda ise Ekin Cengizkan’ın imzası var. Şallıel'in kardeşi aynı zamanda da diğer projesi Şallıel Bros'taki partneri Batu Şallıel ise albüme soprano saksafon ile katkıda bulundu.



ANIL ŞALLIEL KİMDİR?

Caz ve popüler müzik sahnesinin başarılı ismi Anıl Şallıel, 8 yaşında babası Mümin Şallıel'in teşviki ile saksafon öğrenmeye başladı. 1993 doğumlu müzisyen, profesyonel müzik hayatına 14 yaşında başladı. 15 yaşında ünlü davul virtüözü Dave Weckl ile aynı sahneyi paylaşma fırsatı yakaladı. Müzik tarzlarını ayırmadan, hepsinden çalmaya özen gösteren Şallıel, 800’e yakın albüm, dizi, film ve jingle'a nefesini verdi…

Uluslararası Caz Günü kapsamında 2012 yılında ünlü İtalyan gitarist Nicola Conte ile aynı sahneyi paylaştı. İstanbul Superband ve CRR Big Band üyesi olan Şallıel'in eşlik ettiği diğer uluslararası isimler arasında Natalie Cole ve Dee Dee Bridgewater da var.



2011 senesinde kendi kurduğu What Da Funk grubu ile 12 sanatçının yer aldığı WDF1 albümü yayımlandı. 2016’da Önder Focan ve kardeşi Batu Şallıel ile ortak projeleri FunkBook dinleyiciyle buluştu. 2018 yılında I Şallıel Bros ile aynı ismi taşıyan albüm müzikseverlerin karşısına çıktı. Aynı yıl “Famire ve Önder Focan & Şallıel Bros” olarak “Funkbook A la Turc” yayımlandı. 2016 yılında Serkan Çağrı'nın müzik direktörlüğünde Türk Hava Yolları’nın kabin müziklerinde soprano saksafon ve flüt çaldı.

İstanbul Caz Festivali, Baku Jazz Fest, Akbank Caz Festivali, Ankara Caz Festivali, Bursa Nilüfer Caz Festivali, Kıbrıs Mağosa Caz Festivali, Bozcaada Caz Festivali, Zorlu Caz Festivali, London Jazz Festival, Kazakistan Almaty Jazz Festival'i gibi birçok festivalde kendi grubu ve çeşitli sanatçılarla sahne aldı. Caz müzik sahnesinde Aşkın Arsunan, Önder Focan, Aycan Teztel, Şenova Ülker,Volkan Öktem, Tuluğ Tırpan, Cenk Erdoğan, Hüsnü Şenlendirici , Serkan Çağrı, Göksun Çavdar, Volkan Hürsever, Tolga Bedir, Cahit Kutrafalı, Bilal Karaman, Cem Tuncer, Erhan Seçkin gibi isimlerle çalma fırsatı yakaladı.

Şallıel, İlyas Yalçıntaş, Fikri Karayel ve Volkan Konak ile aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden projeleri ise; What Da Funk, Önder Focan & Şallıel Bros, FunkBook ve Organic Expeditions.Şu ana kadar sahnesinde ve kayıtlarında eşlik ettiği bazı sanatçılar; Volkan Konak, Sezen Aksu, Kenan Doğulu, Ajda Pekkan, Harun Kolçak, Göksel, Funda Arar, Sıla, Berkay, Ziynet Sali, Yalın, Atiye, Teoman, Mehmet Erdem, Işın Karaca, Gökhan Türkmen, Buray, Ceylan Ertem, Bedük, İlyas Yalçıntaş, Mahmut Orhan, Manga ve Cahit Berkay.