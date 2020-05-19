17. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali ‘Net’ başlıyor

Önceki yıllarda “Suda; Kumda; Taşta” başlığı altında üç farklı konseptte düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılacak. Festivalin sanat yönetmeni, piyanist Eren Levendoğlu, canlı konserlerin tamamen iptal edilmediği ancak gelişmeler doğrultusunda bir yol izleneceğini söyledi. Bugün başlayacak olan konserler tüm gün boyunca festivalin www.instagram.com/gumuslukfest sayfasından canlı yayınlanacak.

17. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali “Net”de, eğitim atölyeleri de devam edecek.

Festivalde, ilk konser daha önce Gümüşlük Festival Akademisine katılmış 10 emektar öğrenciyle başlayacak. Eren Levendoğlu, “Bu ve benzer yapacağımız konserleri, bir platform olarak düşünüp, festival aracılığıyla ülkemizin yetiştirdiği genç müzisyenlerimizi dünyaya tanıtmak ilk hedefimiz” derken, ilk konser Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay ile birlikte gerçekleşecek.

Festivalin sanat danışmanı Piyanist Gülsin Onay, festival ile ilgili “Bu zor olduğu kadar aynı zamanda da farklı kazanımları olan bir durum. Yaratıcılığın ön plana çıktığı ve farklı düşünerek üretmenin önem kazandığı bir dönem. Teknolojinin tüm imkânlarını en iyi şekilde kullanarak, farklı bir ortamda, kapılarını dünyaya açan bir müzik festivali ile karşınızda olacağız” dedi.

19 Mayıs 2020 Salı günü festivalin instagram sayfasında gerçekleşecek konserde sırayla şu isimler yer alacak;

12:00 Tuna Bilgin

13:00 Mert Hakan Şeker

14:00 Birce Polat

14.30 Utku Asan

16:00 Tolga Atalay Ün

17:00 Cem Esen

18:00 Mert Yeşilmenderes

19:00 Bogatay Köprülü

20:00 Mert Yalnız

21:00 Beste Tanağardıgil

Ayrıca Tuna Bilgin ve Cem Esen, kendi eserlerinin dünya prömiyerlerini yapacaklar.