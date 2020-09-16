17. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'ndeki 2 bin 500 yıllık antik Taş Ocağı'nda düzenlenen 17. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nin son konserinde Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve oğlu keman sanatçısı Erkin Onay ile Türkiye'nin önde gelen çellistlerinden Çağ Erçağ sahne aldı.

“MÜZİK SUSMAZ DEDİK”

Konser öncesinde konuşma yapan tiyatro ve sinema sanatçısı Barış Bağcı, pandemi döneminde festival etkinliklerini takip etmekten vazgeçmeyen sanatseverlere teşekkür ederek “Fiziksel mesafeler girdi belki aramıza ama tutkularımızın, ideallerimizin arasına giremedi bu mesafeler. Ülkemizde hatta tüm dünyada çoğu festival bir bir iptal olurken biz, devam etmeyi seçtik. Daha önce de benzeri ulusal çaplı olumsuzluklarla karşılaştık ama müzik susmaz dedik ve devam ettik” diye konuştu.



Festivalin kapanış konserinde Romantik Dönem Rus klasik müzik bestecisi Pyotr İlyiç Çaykovski'nin bir eserine yer verildi. Çaykovski’nin Üçlüsü olarak bilinen ve bestecinin piyano, keman ve viyolonsel için yazdığı eser, iki bölümden oluştu.

KONSER BENYAMİN SÖNMEZ İTHAF EDİLDİ

Gülsin Onay yaptığı konuşmada “Festival kapsamındaki bu son konserde Erkin Onay ve Çaǧ Erçaǧ ile Çaykovski’nin oda müziği şaheseri Op.50 Piyanolu Üçlüsü'nü, Antik Taş Ocağı'nın sihirli atmosferinde seslendirdik. Bu konseri, genç yaşta aramızdan ayrılan değerli viyolonselcimiz Benyamin Sönmez'in anısına ithaf ediyoruz. 10 yıl önce Benyamin Sönmez’le seslendirdiğimiz Çaykovski'nin bu muhteşem eserini, bu kez harika viyolonselcimiz Çağ Erçağ ile seslendirmek ve müzikseverlerle paylaşmak, şüphesiz çok özel bir deneyim. Böyle bir zamanda müziği paylaşmak çok güzel, sanat ve müzik hepimize şifa olsun” dedi.