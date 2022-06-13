17 yaşındaki öğrenci hayranı olduğu grubun konserinde çaldı

17 yaşındaki bir lise öğrencisi, konser esnasında davul çalmak istediğini belirten pankartını açtıktan sonra The Killers ile performans sergilemek üzere seçildi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de yaşayan 17 yaşındaki Grace Ellis, okulundaki son sınavına girdikten sonra en sevdiği Amerikan rock grubu The Killers’ın konserini izlemeye geldi.

Daily Mail’in haberine göre, yanında davul çalmak istediğini belirttiği bir pankartla gelen Ellis, grubun hit şarkıları “For Reasons Unknown” için bir hayranın gruba sahnede katılmasına izin verme geleneğini biliyordu ve seçildiği olay için haftalardır pratik yaptığını söyledi.

Ancak şarkının açılışı çalınırken, Ellis, grup üyesi Brandon Flowers’ın onu sahneye davet ettiğini görünce şok oldu.

Ellis, duygularını, “İnanılmazdı. Bunu tarif edemem. Bunu yapabildiğim için çok minnettarım ve bunu yapmayı seçtim. Hala inanamıyorum.”

“Herkes adımı alkışlıyordu, harikaydı. Hala şoktaydım. Konserde olmak sınavlarımı bitirmenin harika bir yoluydu ve onlarla çalabilmek daha da iyi hale getirdi” diye açıkladı.

Okuduğu koleji de, 17 yaşındaki gencin davul çalışının “kusursuz” olduğunu söyleyen destekleyici bir bildiri yayınladı.



Pek çok seyirci de konseri “gelmiş geçmiş en iyisi” olarak nitelendirdi ve düzinelerce doğaçlama işbirliğinin ne kadar şaşırtıcı olduğundan bahsetti.

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