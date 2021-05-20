17 yıl sonra bir araya gelen Friends ekibi duygusal anlar yaşadı

Friends: The Reunion ile setlere geri dönen Friends'ten ilk fragman da paylaşıldı. Fragmanda Courtney Cox'un gözyaşlarını tutamadığı, diğer oyuncuların da duygusal dakikalar yaşadıkları görüldü.

Cox, Friends süresince geçirdiği zamanın inanılmaz olduğunu belirtirken, “çok yakın arkadaş olduk” diyerek ağlamaya başlıyor. Videoda aynı zamanda Rachel karakterini canlandıran Jennifer Aniston'ın da elini Matthew Perry'nin omzuna koyarak ağlamaya başladığı görülüyor.

Görüntülerde, James Cordon, oyunculara diziyle ilgili zorlu sorular soruyor. Bunlardan biri de yakından takip eden izleyicilerin hatırlayacağı “Ross ve Rachel ara mı vermişlerdi?” sorusu oluyor. Aniston, Cox, Perry ve Kudrow “evet, sadece araydı” diye yanıtlarken; Matt LeBlanc ve David Schwimmer “saçmalık” olarak cevap veriyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Friends (@friends)’in paylaştığı bir gönderi



COVID NEDENİYLE GECİKMELİ BİR BULUŞMA

Friends: The Reunion'ın aslında Mayıs 2020'de yayınlanması beklenirken, corona virüsü salgını nedeniyle çekimler bir yıl ertelenmek zorunda kaldı.

Ayrıca çekimlere David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, James gibi pek çok konuk da katılacak.

İlginizi Çekebilir Monica ve Rachel'ın evi bir günlüğüne kiralanabilecek