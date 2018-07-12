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17’nci Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başladı
17’nci Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başladı
Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl 17'nci kez düzenlediği Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başladı. Festivalde yüzlerce çocuk tiyatro ile tanışıp, açık havada oyun izlemenin tadını doyasıya çıkardı.
Kültür Sanat 12 Temmuz 2018 - 14:13

Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali, Selamiçeşme Özgürlük Parkı Anfi Tiyatro’da sahnelenen oyunla başladı. Aileleriyle birlikte yüzlerce çocuk, ‘Külkedisi Masalı’ adlı oyunu izledi ve eğlenceli anlar yaşadı.

Festival, 15 gün boyunca her akşam farklı bir çocuk oyununu ücretsiz izleme imkanı sunuyor. Festivalde, izleyiciler davetiyelerini Özgürlük Parkı’nda bulunan Açık Hava Tiyatro gişesinden ve Kadıköy Belediyesi Kültür Merkezleri’nden temin edebiliyor.

Kadıköy Çocuk Tiyato Festivali 15 gün sürecek ve 25 Temmuz Çarşamba akşamı son bulacak.

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