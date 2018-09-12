18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin programı belli oldu

18. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Festival Direktörü Hüseyin Sıtkı 18 yılda çok yol katettiklerini belirterek, "Bugün Frankfurt Türk Film Festivali’ni yüzlerce Alman yüzlerce diğer etnik kökenlerden kültürlerden insanlar izliyor ve Türkiyeyi tanıyorlar" dedi.

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Filmhaus Frankfurt, ABG/Saalbau GmbH, Amt für Kommunikation und Stadtmarketing Frankfurt, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Kültür Ateşeliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst desteği, TÜRSAK Vakfı işbirliği ile Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen 18.Türk Film Festivali’nin basın toplantısı, dün akşam Zarifi Restoran’da, Festivali'nin Kurucusu ve Başkanı Hüseyin Sıtkı, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar, Festival Koordinatörü Serap Gedik, Jüri Başkanı Ezel Akay'ın ve geniş bir basın mensubu katılımı ile gerçekleşti.

Basın toplantısında ilk sözü alan Festival Direktörü Hüseyin Sıtkı, “Bugün Frankfurt Türk Film Festivali'ni yüzlerce Alman yüzlerce diğer etnik kökenlerden kültürlerden insanlar izliyor ve Türkiyeyi tanıyorlar. Türk insanını tanıyorlar ve bu da bizi oldukça mutlu ediyor. 18 yıllık süreci içerisinde oldukça büyük bir yol katettik” dedi. Festival kapsamında düzenlenen “Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması”nda yer alacak filmler yönetmen Ezel Akay'ın jüri başkanlığında yapımcı/yönetmen Gani Müjde, yapımcı Şükrü Avşar, sinema yazarı Mehmet Acar, oyuncu Vildan Atasever, oyuncu Hakan Bilgin ve kurgucu Çiçek Kahraman'dan oluşan Türkiye jürisi tarafından seçildi.

ALMANYA’DA YARIŞACAK 10 FİLM

Almanya’da yarışacak 10 film şöyle sıralandı: Borç, İşe Yarar Bir Şey, Kar, Kaygı, Kelebekler, Körfez, Martı, Ölümlü Dünya, Sarı Sıcak, Taksim Hold’em. Almanya’da yarışacak 5 yönetmen ise Pelin Esmer, Ali Atay, Tolga Karaçelik, Fikret Reyhan, Ceylan Özgün Çelik oldu.

ONUR ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ

Bu yılki Yaşam Boyu Onur ödülleri yönetmen Erden Kıral, oyuncu Cezmi Baskın ile oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy'a takdim edilecek. Vefa Ödülü ise 2004 yılında kaybettiğimiz 1960 ve 1970’li yıllarda pek çok filmde canlandırdığı “Cilalı İbo” karakteri ile hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Feridun Karakaya adına oğlu Cem Karakaya'ya verilecek.