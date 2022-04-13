“18 yaşına girdikten sonra birçok cinsel içerikli yorum aldım”

Geçtiğimiz şubat ayında 18 yaşına giren oyuncu Millie Bobby Brown, yeni yaşıyla beraber daha fazla cinsel içerikli yorumlar aldığını ayrıntılarıyla anlattı.

Sozcu.com.tr

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Netflix’in bilimkurgu dizisi Stranger Things dizisiyle ünlü olan Millie Bobby Brown, 18 yaşına girmesiyle sosyal medyada birçok cinsel içerikli yorum aldığını söyledi.

2004 doğumlu, İspanya asıllı İngiliz aktris, The Guilty Feminist podcast’ine katıldı. Brown, programda halkın gözünde büyümenin zorluklarını da detaylandırdı ve artık internette kişisel hiçbir şey paylaşmadığını, sadece “dünyaya yaymak istediği” şeyleri paylaştığını itiraf etti.

İnternette cinsel içerikli yorumlar almayı da tartışan Brown, “18 yaşıma bastığım son birkaç haftada kesinlikle bununla daha fazla uğraşıyorum” dedi.

Aktris, Hollywood’daki deneyiminin “dünyada neler olup bittiğinin ve genç kızların nasıl cinselleştirildiğinin iyi bir temsili” olduğunu sözlerine ekledi.

“ARTIK KİŞİSEL BİR PARÇAMI GÖRMEYECEKSİNİZ”

Brown, kendi deneyiminin diğer 18 yaşındakilerden farklı olmadığını ve bunun “ezici” olabileceğini söylüyor.

Oyuncu, “18 yaşındaki herhangi bir kişinin uğraştığı şeylerle uğraşıyorum. Yetişkin olmak, ilişkiler ve arkadaşlıklar kurmak ve bunların hepsi. Sevilmek ve uyum sağlamaya çalışmak, hepsi çok fazla ve bunu yaparken kendinizi tanımaya çalışıyorsunuz. Tek farkı bunu halkın gözü önünde yapıyor olmam. Gerçekten bunaltıcı olabiliyor” dedi.

Oyuncu, Instagram hesabı için de, “Artık kişisel bir şey yayınlamıyorum. Benim o parçamı görmeyeceksiniz. Dünyaya dair ortaya çıkarmayı seçtiğim şeyleri göreceksiniz” dedi.

Brown, Stranger Things’in merakla beklenen dördüncü sezonunda Eleven rolünü yeniden canlandıracak. Dördüncü sezonun 27 Mayıs’ta gösterime girmesi bekleniyor.

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