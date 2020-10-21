18 yıldır ziftten tablolar yapıyor

Mardin'de yaşayan ressam Nurettin Çakmak 18 yıldır çeşitli tekniklerle tablo yapıyor. Eserlerinde daha çok Mardin’in tarihi ile kültürünü yansıtan Çakmak, bir öğrencisinin kendisine getirdiği ziftten tablo yapmaya karar verdi. İlk önce bez üzerinde çalışan Çakmak, daha sonra çalışmalarını tuvale aktarmaya başladı.

Çakmak, şunları söyledi:

* Bir öğrencim küçük bir kutuda bana zift getirdi ve ‘hocam bir de bunu dener misiniz?’ dedi. Ben de aldım ve 1-2 hafta bende kaldı. Sonra gözüm ona ilişti. İlk önce bezlerle çalıştım ve farklı malzemeler kullandım. Denemeler yaptım. Baktım ki iyi bir his ve iyi bir duygu veriyor ziftten çalışmalar yapmaya başladım. İyi ki de başladım gerçekten çok güzel çalışmalar ve çok güzel eserler ortaya çıkıyor.

* Sadece bununla yetinmedim. 5-10 yıl da öğrencilere bu teknikle kurs verdim. Yağlı boya yeni mezunlar ve daha fazla kazanmak isteyenler için daha pahalı ama ben Mardin'in tarihi dokusunu daha iyi nasıl verebilirim diye düşündüm. Tabii yağlı boyanın çalışırken verdiği haz daha fazla. Zift tekniği de belirli bir süreçten sonra çalışan sanatçıya daha fazla haz vermeye başlıyor.

Zift tekniği ile portre çalışmalar da yaptığını ifade eden Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Zift tekniği ile yaptığım tablolardan biri Süryani Bahe amca. Bahe amca çok tanınan ve bilge bir kişiliğe sahip insan. Anlattıklarından hayat tecrübesinden çok etkilendim ve zift tekniği ile tablosunu yaptım. Annesi 7 yaşındayken ona ‘ben Suriye’ye gideceğim, beni bekle demiş’ ve maalesef annesi bir daha geri gelmemiş. Bahe amca neredeyse 70 yıl boyunca annesini manastırda beklemiş. (İHA)