1800 yıllık antik tiyatroda konser

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda, Orkestra Akademik Başkent'in filarmoni orkestrası konser verdi.

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Pamukkale Filarmoni Derneği’nin Hierapolis Antik Kenti içindeki 1800 yıllık antik tiyatroda düzenlediği organizasyonda, Orkestra Akademik Başkent’in 30 kişiden oluşan filarmoni orkestrası konser verdi. Şef Prof. Dr. Orhun Orhon’un yönetimindeki konserde, enstrümanlara solist Özgecan Günöz de eşlik etti. Filarmoni orkestrasının ses sistemlerini kullanılmadan, akustik olarak verdiği klasik müzik dinletisi, dinleyenlere keyifler anlar yaşattı.

Denizli’nin ilk filarmoni orkestrasını kuranlardan biri olan Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, Pamukkale Filarmoni Derneği’nin amacının, benzer organizasyonlarla hem kenti kaliteli müzikle buluşturmak hem de bu sayede Denizli’nin kültür-sanat alanındaki önemli eksikliğini kapatmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bölükbaşı, “Denizli kendi potansiyelini kullanamayan bir yer. Muazzam bir antik uygarlık birikimi var. Derneği buradaki müzik bilincini yükseltmek için kurduk. Şehre gelen turistler, bir gece konaklayıp, gidiyor. Biz de kentte bazı kültürel etkinliklerde olsun istedik ve antik tiyatroyu bu nedenle seçtik. Günübirlik turizm, sanat turizmi ile daha da gelişecektir” dedi.

‘MÜZİK VE SANAT TURİZMİYLE DÜNYAYA DUYURMAK İSTİYORUZ’

Profesyonel kuruluşa Denizli’deki antik tiyatrolarda senfonik müzik için ölçümler yaptırdıklarını kaydeden Prof. Dr. Bölükbaşı, “Hierapolis Antik Tiyatrosu’nun bu tür etkinlikler için eşsiz bir yer olduğunu gördük. Tamamen doğal sahneyi kullanıyoruz. Elektronik cihazlar yok. Antik tiyatroyu çıplak şekilde kullanarak, müthiş bir etkinlik yapıldı. Denizli’yi sadece termal ve doğa turizmiyle değil müzik ve sanat turizmiyle de dünyaya duyurmak istiyoruz hatta Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin orkestraları da burada konser vermek istiyor. Dünyanın en iyi müzik gruplarının buralara ilgi göstermesi, bizi memnun ediyor. Denizli’nin arkeolojik potansiyelini müzik aracılığıyla ortaya çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turan Veli Akyol ise antik tiyatrolarda verilen konserlerle müzik ve sanat turizminin de başladığını dile getirerek, “Filarmoni Derneği’nin kurulmasıyla birlikte gerek Laodikya Antik Tiyatrosu gerek Hierapolis Antik Tiyatrosu’nda müzik dinletilerinin yapılıyor olması, Denizli’de müzik ve sanat turizminin başladığının kanıtıdır. Başta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olmak üzere İzmir, Antalya hatta Amsterdam ve Berlin orkestraları da Denizli’deki antik tiyatrolarda konser vermek istiyor. Organizasyonlar için görüşmeler yapıyoruz. Yaz ayları boyunca da orkestra konserleri devam edecek” dedi. (DHA)