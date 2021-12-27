1800 yıllık lahit kapağı korumaya alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde büyük bölümü toprağın altında bulunan 1800 yıllık lahit kapağı çıkarılarak korumaya alındı.

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Eski mezarlık bölgesindeki lahit kapağını fark eden vatandaşlar Gemlik Belediyesi’ne ihbar etti.

Konuyla ilgili belediye ve Bursa Arkeoloji Müzesi ekipleri tarafından bölgede incelemeler başlatıldı.

Yapılan kazı çalışmaları sonrası lahidin sadece kapak kısmı olduğu tespit edildi.

Milattan sonra 2. yüzyıl Erken Roma Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen lahit kapağı, Müze Müdürlüğü ekipleri gözetiminde Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne getirilerek koruma altına alındı. (İHA)



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