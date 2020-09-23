1800 yıllık Lidya yazıtı Türkiye’ye getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 23 yıldır peşinde olduğu Lidya dönemine ait 1800 yıllık kefaret yazıtı, İtalya’dan geri alındıktan sonra bu gece Roma’dan İstanbul Havalimanı’na getirildi. Özel sandık içerisinde uçağın kargo bölümünde getirilen yazıt, sabah uçakla Ankara’ya gönderilecek.

MANİSA’DAKİ AKSYROS TAPINAĞINDAN ÇALINMIŞ

Bir anne ve babanın iki oğlunun yaptığı hırsızlıktan duyduğu üzüntü ve pişmanlığın sonucu hazırlattıkları kefaret yazıtı 1997 yılında İtalya’da bir antika tüccarının iş yerine yapılan baskında ele geçirilmişti.

Yazıtın Anadolu uygarlığı olan Lidyalılara ait olabileceği şüphesiyle durumun Türk yetkililere bildirilmesinin ardından yapılan incelemeler sonucunda, 1800 yıllık yazıtın Manisa’nın Demirci ilçesinde yer alan Sidas Antik Kenti’ndeki Apollon Aksyros Tapınağı’ndan kaçırıldığı tespit edilmiş, uzun süren bir hukuki sürecin ardından da kefaret yazıtının Türkiye’ye ait olduğu ve eserin ait olduğu topraklara iadesine karar verilmişti.

LİDYA DÖNEMİNE AİT YAZIT

Antik dönemlerde insanlar bir arzularını ya da işledikleri günahlardan kurtulmak için tapınaklara kurbanlar, hediyeler sunar ve herkesin görmesi ve ibret alması için de taşlara günahlarını, dileklerini yazardı. İtalya’da getirilen Lidya yazıtı da bir tür itiraf yazıtıydı. (DHA)