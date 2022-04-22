1800 yıllık mermer küvet Afrodisias Müzesi’nde sergilenecek

Roma döneminden kalma Türkiye'de eşi benzeri olmayan 1800 yıllık bir ton ağırlığındaki mermerden yapılma küvet Afrodisias Müzesi'nde sergilenecek.

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Aydın’ın Karacasu ilçesinde tarihi eser kaçakçıları tarafından kaçak kazı ile bulunan ve satılmak üzereyken jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen mermerden yapılma bir ton ağırlığındaki küvet basına tanıtıldı.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tanıtılan küvet, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dünyanın en nitelikli eserlerinin yer aldığı Karacasu Afrodisias Müzesi’nde sergilenecek.

“DÜNYADAKİ NADİR ÖRNEKLERDEN BİRİ”

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, “Afrodisias UNESCO’un Kalıcı Miras Listesi’nde yer alan çok özel bir alanımız. Bu mermer olan küvetin milattan önce 1. yüzyıla dayanan bu şehrin tarihinde de önemli bir parça olduğunu düşünüyorum. Bin 800 yıllık bu küvet tamamı ile mermer olması itibarıyla bence dünyadaki nadir örneklerden biri. Türkiye’de de bildiğimiz kadarıyla tek örnek. Küvetin etrafında sağ ve sol cephelerinde bir aslan kabartmaları mevcut. Aslan kabartmaları da aslında gücü temsil eden bir metafor olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla bu küvetin muhtemelen o dönemin bir devlet yöneticisi ya da zengin bir iş insanının evinde bulunduğunu tahmin ediyoruz. Küveti biz bir an önce hukuki restorasyon işleminden geçirip teşhirimizde baş köşede sergilemek istiyoruz” dedi. (İHA)