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181 yıllık taş mektepte restorasyon
181 yıllık taş mektepte restorasyon
Osmanlı padişahı 2'nci Mahmud tarafından 1839 yılında kışla olarak yapılan, daha sonra okula dönüştürülen ve 8’inci Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de eğitim gördüğü, Muğla'nın tarihi mektebinin dış cephesi restore ediliyor.
Kültür Sanat 15 Nisan 2020 - 09:53

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 1939 yılında ortaokulu parasız yatılı olarak okuduğu Muğla’nın en eski eğitim kurumlarından ‘Koca Mektep’, ‘Taş Mektep’ ve ‘Kız Meslek Lisesi’ isimleriyle anılan ve bugün Muğla Olgunlaşma Enstitüsü olarak hizmet veren 181 yıllık tarihi binanın dış cephe restorasyonuna başlandı.

FOTO:İHA

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescilli bulunan ve geçen aylarda Muğla'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da ziyaret ettiği tarihi binanın dış cephesi restore ediliyor. Muğla'nın yaşayan tarihi olan bu binalar, 100 yılı aşkın süredir sıralarından mezun ettiği ve Türkiye'nin siyasetine, bilimine, ekonomisine ve eğitimine yön veren insanlar yetiştirmişti.(İHA)

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