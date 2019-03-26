19. Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu

Direklerarası Seyircileri'nin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 2018-2019 tiyatro sezonunda İstanbul'da sahneye konulan oyunları seyretti ve ‘Performans’, ‘Tasarım’ ve ‘Yapımlar’ kategorilerinde başarılı buldukları ‘Oyunlar’, ‘Oyuncular’ ve ‘Tiyatrolar’ı seçti. Ödüller, 21 Nisan 2019 Pazar günü saat 20:30’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

İŞTE, ÖDÜLLER…

İSTANBUL



Prodüksiyon: Craft Tiyatro, Fotoğraf 51 / Yönetmen: Çağ Çalışkur

Müzikal – Müzikli Oyun: İstanbul Devlet Tiyatrosu, Narnia Günlükleri / Yönetmen: Sabri Özmener

Tek Kişilik Prodüksiyon: Sıfır Pozitif, Eylül / Yönetmen: Uğur Kanbay

Sürekli Mükemmeliyet: Müjdat Gezen

Yönetmen: Emrah Eren, Meçhul Paşa, Tiyatroadam

Oyun Yazarı: Berkay Ateş, Hakikat, Elbet Bir Gün, D22

Yenilikçi Tiyatro: TwoTwo Production, Red Speedo

Özgün Yeni Oyun: Bülent Beyin Hikayesi, Tiyatro Bal Porsuğu

Tableau (Tablo) Oyun: Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul Devlet Tiyatrosu

Ensemble: Krek, Dünyada Karşılaşmış Gibi

Komedi Ensemble: Tiyatroadam, Teftişör

PERFORMANS ÖDÜLLERİ



Erkek Oyuncu: Berkay Ateş, Hakikat, Elbet Bir Gün, D22

Kadın Oyuncu: İmer Özgün, Senaryo, Siyah Beyaz ve Renkli

Küçük Salon Erkek Oyuncu: Aras Aydın, Kalp, Craft Tiyatro

Küçük Salon Kadın Oyuncu: Funda Eryiğit, Fotoğraf 51, Craft Tiyatro

Yardımcı Erkek Oyuncu: Gökhan Gürün, Dogville, Versus Tiyatro

Yardımcı Kadın Oyuncu: Ceren Taşçı, Yalnızlar Kulübü, B Planı

Komedi Erkek Oyuncu: Cem Davran, Üçü Bir Arada, İstanbul Halk Tiyatrosu

Komedi Kadın Oyuncu: Melis Kaygılaroğlu, SUİT – Düğün Dündü Bugün Bugün, Jest Tiyatro

UMUT VEREN YENİ TİYATRO GRUBU

Fin Tiyatro, BU21

HaHa Tiyatro, Ne Evet Ne Hayır

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu: Yalgın Yeter, Hamlet, Tiyatro Karnaval

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu: Refiye Genç, Bir Peri Masalı Radyum Kızları (İstanbul Devlet Tiyatrosu) ve Sena Başdoğan, Bir Peri Masalı Radyum Kızları (İstanbul Devlet Tiyatrosu)

TASARIM ÖDÜLLERİ

Sahne Tasarımı: Cihan Aşar, Senaryo, Siyah Beyaz ve Renkli

Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan, Bir Peri Masalı Radyum Kızları, İstanbul Devlet Tiyatrosu

Işık Tasarımı: Yakup Çartık, Meçhul Paşa, Tiyatroadam

Özgün Tiyatro Müziği: Burçak Çöllü, Nihayet Makamı, Altıdan Sonra Tiyatro

Koreografi: Utku Demirkaya, Empatopya, Mam'art Tiyatro

SEZONUN DİKKAT ÇEKEN OYUNLARI

Jacques ile Efendisi, Rest Tiyatro

Radyatro Show, Tiyatro Ak'la Kara

DİREKLERARASI SEYİRCİLERİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ



Yaratıcı Işık Tasarımı: Aytekin Dağtekin, Hadi Sevişelim, Tiyatro Teras

ÇOCUK OYUNLARI

Yapım: Soğuktan Korkmayan Tek Kuş, Tiyatro Gülgeç

Yapım: Üreten Köy, Tiyatro Pan

Yapım: Göçebe, Primat Atölye

KURUM TİYATRO ÖDÜLLERİ

Eyçenem Tiyatro Topluluğu, Kuşlar 7 Yönetmenler: Erhan Çene ve Çağdaş Ekin Şişman

Netaş Tiyatro Topluluğu, Babil'e Bir Melek İniyor / Yönetmen: Ergin Düzgün

FARKINDALIK YARATAN PROJELER

Ben Cuma

YURTDIŞINDA BULUNDUKLARI ÜLKELERİN SEYİRCİSİNE TİYATRO YAPAN TİYATROLARIN ÖDÜLLERİ

ALMANYA

Üç Kız Kardeşi Beklerken, Selin İşcan, Hayal Perdesi

ALMANYA

Disko 5 Nolu, Mirza Metin, Şermola Performans

İNGİLTERE

Oyun Yazarı: Loula Anagnostaki

Yönetmen: Barış Celiloğlu,

Oyuncular: Dilek Yorulmaz ve Emre Gündoğdu,

Resmi Geçit/The Parade oyunu, Londra Theatre East N Bull & Nefes Productions