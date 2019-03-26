19. Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu

Direklerarası Seyircileri'nin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 2018-2019 tiyatro sezonunda İstanbul'da sahneye konulan oyunları seyretti ve ‘Performans’, ‘Tasarım’ ve ‘Yapımlar’ kategorilerinde başarılı buldukları ‘Oyunlar’, ‘Oyuncular’ ve ‘Tiyatrolar’ı seçti. Ödüller, 21 Nisan 2019 Pazar günü saat 20:30’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerine takdim edilecek.
İŞTE, ÖDÜLLER…
İSTANBUL
Prodüksiyon: Craft Tiyatro, Fotoğraf 51 / Yönetmen: Çağ Çalışkur
Müzikal – Müzikli Oyun: İstanbul Devlet Tiyatrosu, Narnia Günlükleri / Yönetmen: Sabri Özmener
Tek Kişilik Prodüksiyon: Sıfır Pozitif, Eylül / Yönetmen: Uğur Kanbay
Sürekli Mükemmeliyet: Müjdat Gezen
Yönetmen: Emrah Eren, Meçhul Paşa, Tiyatroadam
Oyun Yazarı: Berkay Ateş, Hakikat, Elbet Bir Gün, D22
Yenilikçi Tiyatro: TwoTwo Production, Red Speedo
Özgün Yeni Oyun: Bülent Beyin Hikayesi, Tiyatro Bal Porsuğu
Tableau (Tablo) Oyun: Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul Devlet Tiyatrosu
Ensemble: Krek, Dünyada Karşılaşmış Gibi
Komedi Ensemble: Tiyatroadam, Teftişör
PERFORMANS ÖDÜLLERİ
Erkek Oyuncu: Berkay Ateş, Hakikat, Elbet Bir Gün, D22
Kadın Oyuncu: İmer Özgün, Senaryo, Siyah Beyaz ve Renkli
Küçük Salon Erkek Oyuncu: Aras Aydın, Kalp, Craft Tiyatro
Küçük Salon Kadın Oyuncu: Funda Eryiğit, Fotoğraf 51, Craft Tiyatro
Yardımcı Erkek Oyuncu: Gökhan Gürün, Dogville, Versus Tiyatro
Yardımcı Kadın Oyuncu: Ceren Taşçı, Yalnızlar Kulübü, B Planı
Komedi Erkek Oyuncu: Cem Davran, Üçü Bir Arada, İstanbul Halk Tiyatrosu
Komedi Kadın Oyuncu: Melis Kaygılaroğlu, SUİT – Düğün Dündü Bugün Bugün, Jest Tiyatro
UMUT VEREN YENİ TİYATRO GRUBU
Fin Tiyatro, BU21
HaHa Tiyatro, Ne Evet Ne Hayır
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu: Yalgın Yeter, Hamlet, Tiyatro Karnaval
Umut Veren Genç Kadın Oyuncu: Refiye Genç, Bir Peri Masalı Radyum Kızları (İstanbul Devlet Tiyatrosu) ve Sena Başdoğan, Bir Peri Masalı Radyum Kızları (İstanbul Devlet Tiyatrosu)
TASARIM ÖDÜLLERİ
Sahne Tasarımı: Cihan Aşar, Senaryo, Siyah Beyaz ve Renkli
Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan, Bir Peri Masalı Radyum Kızları, İstanbul Devlet Tiyatrosu
Işık Tasarımı: Yakup Çartık, Meçhul Paşa, Tiyatroadam
Özgün Tiyatro Müziği: Burçak Çöllü, Nihayet Makamı, Altıdan Sonra Tiyatro
Koreografi: Utku Demirkaya, Empatopya, Mam'art Tiyatro
SEZONUN DİKKAT ÇEKEN OYUNLARI
Jacques ile Efendisi, Rest Tiyatro
Radyatro Show, Tiyatro Ak'la Kara
DİREKLERARASI SEYİRCİLERİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Yaratıcı Işık Tasarımı: Aytekin Dağtekin, Hadi Sevişelim, Tiyatro Teras
ÇOCUK OYUNLARI
Yapım: Soğuktan Korkmayan Tek Kuş, Tiyatro Gülgeç
Yapım: Üreten Köy, Tiyatro Pan
Yapım: Göçebe, Primat Atölye
KURUM TİYATRO ÖDÜLLERİ
Eyçenem Tiyatro Topluluğu, Kuşlar 7 Yönetmenler: Erhan Çene ve Çağdaş Ekin Şişman
Netaş Tiyatro Topluluğu, Babil'e Bir Melek İniyor / Yönetmen: Ergin Düzgün
FARKINDALIK YARATAN PROJELER
Ben Cuma
YURTDIŞINDA BULUNDUKLARI ÜLKELERİN SEYİRCİSİNE TİYATRO YAPAN TİYATROLARIN ÖDÜLLERİ
ALMANYA
Üç Kız Kardeşi Beklerken, Selin İşcan, Hayal Perdesi
ALMANYA
Disko 5 Nolu, Mirza Metin, Şermola Performans
İNGİLTERE
Oyun Yazarı: Loula Anagnostaki
Yönetmen: Barış Celiloğlu,
Oyuncular: Dilek Yorulmaz ve Emre Gündoğdu,
Resmi Geçit/The Parade oyunu, Londra Theatre East N Bull & Nefes Productions