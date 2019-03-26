Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
19. Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu
19. Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu
19. Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu. Sürekli Mükemmeliyet Ödülü, duayen tiyatrocu Müjdat Gezen'e verildi.
Kültür Sanat 26 Mart 2019 - 16:36

Direklerarası Seyircileri'nin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 2018-2019 tiyatro sezonunda İstanbul'da sahneye konulan oyunları seyretti ve ‘Performans’, ‘Tasarım’ ve ‘Yapımlar’ kategorilerinde başarılı buldukları ‘Oyunlar’, ‘Oyuncular’ ve ‘Tiyatrolar’ı seçti. Ödüller, 21 Nisan 2019 Pazar günü saat 20:30’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

İŞTE, ÖDÜLLER…

İSTANBUL

Prodüksiyon: Craft Tiyatro, Fotoğraf 51 / Yönetmen: Çağ Çalışkur
Müzikal – Müzikli Oyun: İstanbul Devlet Tiyatrosu, Narnia Günlükleri / Yönetmen: Sabri Özmener
Tek Kişilik Prodüksiyon: Sıfır Pozitif, Eylül / Yönetmen: Uğur Kanbay
Sürekli Mükemmeliyet: Müjdat Gezen
Yönetmen: Emrah Eren, Meçhul Paşa, Tiyatroadam
Oyun Yazarı: Berkay Ateş, Hakikat, Elbet Bir Gün, D22
Yenilikçi Tiyatro: TwoTwo Production, Red Speedo
Özgün Yeni Oyun: Bülent Beyin Hikayesi, Tiyatro Bal Porsuğu
Tableau (Tablo) Oyun: Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul Devlet Tiyatrosu
Ensemble: Krek, Dünyada Karşılaşmış Gibi
Komedi Ensemble: Tiyatroadam, Teftişör

19. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Sürekli Mükemmeliyet ödülü Müjdat Gezen’e verildi.

PERFORMANS ÖDÜLLERİ

Erkek Oyuncu: Berkay Ateş, Hakikat, Elbet Bir Gün, D22
Kadın Oyuncu: İmer Özgün, Senaryo, Siyah Beyaz ve Renkli
Küçük Salon Erkek Oyuncu: Aras Aydın, Kalp, Craft Tiyatro
Küçük Salon Kadın Oyuncu: Funda Eryiğit, Fotoğraf 51, Craft Tiyatro
Yardımcı Erkek Oyuncu: Gökhan Gürün, Dogville, Versus Tiyatro
Yardımcı Kadın Oyuncu: Ceren Taşçı, Yalnızlar Kulübü, B Planı
Komedi Erkek Oyuncu: Cem Davran, Üçü Bir Arada, İstanbul Halk Tiyatrosu
Komedi Kadın Oyuncu: Melis Kaygılaroğlu, SUİT – Düğün Dündü Bugün Bugün, Jest Tiyatro

UMUT VEREN YENİ TİYATRO GRUBU 

Fin Tiyatro, BU21
HaHa Tiyatro, Ne Evet Ne Hayır

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu: Yalgın Yeter, Hamlet, Tiyatro Karnaval
Umut Veren Genç Kadın Oyuncu: Refiye Genç, Bir Peri Masalı Radyum Kızları (İstanbul Devlet Tiyatrosu) ve Sena Başdoğan, Bir Peri Masalı Radyum Kızları (İstanbul Devlet Tiyatrosu)

TASARIM ÖDÜLLERİ

Sahne Tasarımı: Cihan Aşar, Senaryo, Siyah Beyaz ve Renkli
Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan, Bir Peri Masalı Radyum Kızları, İstanbul Devlet Tiyatrosu
Işık Tasarımı: Yakup Çartık, Meçhul Paşa, Tiyatroadam
Özgün Tiyatro Müziği: Burçak Çöllü, Nihayet Makamı, Altıdan Sonra Tiyatro
Koreografi: Utku Demirkaya, Empatopya, Mam'art Tiyatro

SEZONUN DİKKAT ÇEKEN OYUNLARI

Jacques ile Efendisi, Rest Tiyatro
Radyatro Show, Tiyatro Ak'la Kara

DİREKLERARASI SEYİRCİLERİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Yaratıcı Işık Tasarımı: Aytekin Dağtekin, Hadi Sevişelim, Tiyatro Teras

ÇOCUK OYUNLARI

Yapım: Soğuktan Korkmayan Tek Kuş, Tiyatro Gülgeç
Yapım: Üreten Köy, Tiyatro Pan
Yapım: Göçebe, Primat Atölye

KURUM TİYATRO ÖDÜLLERİ 

Eyçenem Tiyatro Topluluğu, Kuşlar 7 Yönetmenler: Erhan Çene ve Çağdaş Ekin Şişman
Netaş Tiyatro Topluluğu, Babil'e Bir Melek İniyor / Yönetmen: Ergin Düzgün

FARKINDALIK YARATAN PROJELER

Ben Cuma

YURTDIŞINDA BULUNDUKLARI ÜLKELERİN SEYİRCİSİNE TİYATRO YAPAN TİYATROLARIN ÖDÜLLERİ

ALMANYA
Üç Kız Kardeşi Beklerken, Selin İşcan, Hayal Perdesi
ALMANYA
Disko 5 Nolu, Mirza Metin, Şermola Performans
İNGİLTERE
Oyun Yazarı: Loula Anagnostaki
Yönetmen: Barış Celiloğlu,
Oyuncular: Dilek Yorulmaz ve Emre Gündoğdu,
Resmi Geçit/The Parade oyunu, Londra Theatre East N Bull & Nefes Productions

Etiketler