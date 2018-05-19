19 Mayıs’ı ‘Gençlik Konseri’ ile kutlayacaklar
Mozart, Donizetti, Händel, Sarasate, Rossini, Verdi, Puccini, Dvořák, Çaykovski, Offenbach gibi önemli bestecilerin bestelerini, genç solistler Uğur Atasoy, Gamze Ayaydın, Ayşenur Yıldız, Sibel Demir, Muzaffer Dingil, Sezin Düzci, Bezmi Hazal Ekşi, Emre Güngör, Dilara Kaymak, Anıl Önder, Algın Özcan, Canan Özgür, Ekin Su Paker, Melis Sağlam, Selin Uzun ve Burcu Ömür Zeybek seslendirecekler. Naz İrem Türkmen keman solosu ve Onur Çalışkan ise klarinet solosu ile sahnede olacaklar.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın şefliğini ise Zdravko Lazarov üstleniyor.
Konser bugün saat 16.00’da Kadıköy’deki Süreyya Opera Sahnesi’nde olacak.