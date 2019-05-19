19 Mayıs’ın 100’üncü yılında çok özel bir marş

Türk rock müziğinin en önemli gruplarından Kurtalan Ekspres, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı için "19 Mayıs 100. Yıl Marşı"nı besteledi. Bu çok özel marşın sözlerini SÖZCÜ Yazarı Yılmaz Özdil kaleme aldı.

Türkiye, bugün 19 Mayıs’ın 100’üncü yılını kutluyor. Bundan tam 100 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk İstiklal Savaşı’nı başlatmak, Türkiye’yi işgal eden emperyalist devletleri bu topraklardan def etmek ve tam bağımsız Türkiye’yi kurmak için Samsun’a ayak basmıştı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının bu destansı yürüyüşü için kolları sıvayan Kurtalan Ekspres de bu özel yıl dönümünü “19 Mayıs 100. Yıl Marşı” ile taçlandırdı.

Marşın sözlerini SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil kaleme aldı. Marşın bestesini Ahmet Güvenç yaptı. Marşı Martın Sonu Bahar bestesini de okuyan Ali Altay ile Kurtalan Ekspres üyeleri seslendirdi.

Biz de Kurtalan Ekspres’in kurucusu ve Türkçe rock müziğin efsanelerinden Ahmet Güvenç ile hem besteledikleri marşı, hem de Türkiye hayalini konuştuk…



Böyle bir marş besteleme fikri nasıl doğdu?

Ben Atatürkçü bir genç olarak yetiştim. 19 Mayıs’ın da 100’üncü yıl olması sebebiyle çok heyecanlıyım. 100’üncü yıllar bizim için çok önemli. 19 Mayıs’ı dedemin İstiklal Madalyasını takarak kutlayacağım. Yılmaz Özdil’in Mustafa Kemal kitabını okuduğumuzda çok etkilendik. Birbirimize hediye olarak o kitabı verdik. Çok hoşuma giden bir kitaptı. Kendisi ile irtibata geçtik ve sözleri yazabilir mi diye sorduk. Kendisi de yazdı. Zaten sözler, kendisini deşifre ediyor. Marşta vatanseverlik ve vatan sevgisini öne çıkıyor.

‘HER TÜRK, ATATÜRK DEMEK ZORUNDA’

Son zamanlarda Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı destanlarını anarken Mustafa Kemal Atatürk’ün adını telaffuz etmeyen kişiler türedi. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Onlar da artık Atatürk demeyi öğrendikleri için çok mutluyum. 2 seneye kadar söyleyemiyorlardı, şimdi artık Atatürk diyebiliyorlar. Her Türk, Atatürk demek zorunda.

Son albümünüz Sessiz Çığlık ile kadına şiddete ve küresel ısınmaya dikkat çekmiştiniz. Bu sorunların çözümü için öneriniz nedir?

Bütün kadınlarımızın tek başına ayakta durabilir güçte olmasını diliyorum. Kadın hakları, pek çok ülkeden daha önce bizim ülkemizde verilmişti. Tabii ki eğitim, kadına şiddetin önünü alacaktır. Toplumsal duyarlılık daha da artıyor. Toplum, daha fazla tepki göstermeli. Biz İstiklal Savaşı’nı da kadınlarımızın gayretiyle kazandık. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Biz bir tarım ülkesiyken maalesef çok rahat yetiştirebileceğimiz ürünleri, daha ucuza mal oluyor diye başka ülkelerden almaya başladık. Ülkemizde tekrar bir tarım reformu yapılmalı. Ekonominin de düze çıkması için çözüm budur. Küresel ısınma açısından sularımızı çok iyi kontrol etmemiz lazım. Mezapotamya’yı sulayan Fırat ve Dicle bizim topraklarımızdan doğuyor. Onları korumamız lazım. Küresel ısınmaya da duyarlı olmamız gerekiyor.



‘HAYALİM TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE’

Gelecek adına nasıl bir Türkiye hayaliniz var?

Yeniden cumhuriyet ve demokrasinin hakim olduğu, bağımsız Cumhurbaşkanın bulunduğu sisteme geçip, Atatürk ilkeleri doğrultusunda kadınına, çocuğuna sahip çıkan, tarıma öncülük eden, önce kendi köylüsüne sahip çıkan, doğal kaynaklarını kullanan, sanatçıların söz sahibi olduğu tam bağımsız bir Türkiye hayal ediyorum.

Son olarak okurlarımıza nasıl bir mesaj verirsiniz?

Sözcü'nün FETÖ iddiası ile suçlanmasını bir sanatçı olarak hayretle izliyor ve kınıyorum.