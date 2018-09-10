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19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde kapanışı Dhafer Youseff yaptı
19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde kapanışı Dhafer Youseff yaptı
19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin 9. günü kapanış konseri, Tunuslu udi, şarkıcı ve besteci Dhafer Youssef’un sahnesi ile gerçekleştirildi. Sanatçı, dünya çapında elli binden fazla satan albümü Birds Requiem’in ardından, yayınladığı Diwan of Beauty and Odd albümünü müzik severlerle paylaştı.
Kültür Sanat 10 Eylül 2018 - 10:38

Biletleri günler öncesinden tükenen konserde, sanatçıya piyanoda Aaron Parks, basta Ben Williams, davulda Mark Guilliana ve trompette Ambrose Akinmusire eşlik etti. Aynı zamanda festivalin kapanış konseri olan performansda, Dhafer Youssef izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Bağlı olduğu geleneklerden kopmadan elektronik, senfonik, oryantal ve caz tınılarını müziği ile birleştiren sanatçı, sesi ve performansıyla sanatseverleri hiç alışık olmadıkları dünyalara götürerek, unutulmaz bir gece yaşattı.

285 SANATÇI SAHNE ALDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ev sahipliği, dünyaca ünlü şef Gürer Aykal'ın Sanat Yönetmenliğini üstlendiği ve 285 sanatçının sahne aldığı “19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali”, yerli ve yabancı binlerce sanatsevere ev sahipliği yaptı.

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