1978 yapımı Neşeli Günler filmine İçişleri Bakanı sansürü!

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Oya Aydoğan, Şener Şen ve Ayşen Gruda’nın paylaştığı 1978 yapımı Neşeli Günler filmine şaşırtan sansür uygulaması.

Filmde, Şener Şen’e ait olan “İçişleri Bakanı arkadaşımdır, bir telefonla çıkardım” cümlesi kesilip atıldı. Yapımda üçkağıtçı bir karakteri canlandıran ve dolandırdığı bir müşterisi tarafından şikayet edildiği için karakola çekilen Şener Şen, buradan çıktıktan sonra sansüre uğrayan İçişleri Bakanı repliklerini sarf ediyor. Neşeli Günler’in yayınladığı dönemin İçişleri Bakanı Milli Selamet Parti’li Korkut Özal idi.

SANSÜR ÜZERİNE SANSÜR

Cümlenin atılması bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmazken aynı filmdeki bir diğer sansür sahnesi de yine dikkat ve tepki çekti. Filmin sonlarına doğru eylem yapan ailenin çocuklarının, Taksim'de önünde oturduğu anıtta yazan İlerici Gençlik Derneği (İGD) ifadesi kapatıldı.