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1980’lerden 2010’lara: Bir Eylül Yarası
1980’lerden 2010’lara: Bir Eylül Yarası
Cevat Turan'ın Bir Eylül Yarası romanı okurlarla buluştu.
Kültür Sanat 18 Mart 2019 - 12:16

Cevat Turan’ın kaleme aldığı Bir Eylül Yarası romanı, Pupa Yayınları etiketiyle yayınlandı. 1980’lerden 2010’lara uzanan roman, kod adı Kızıl Ömer olan bir devrimcinin yaşadıklarıyla başlıyor. 2010’lu yıllarda bir reklam ajansı sahibi olarak karşımıza çıkan Ömer’in hikayesi, okuru adalet olgusu etrafında gezindiriyor.

2017 yılında yayınlanan Unutmalar Şehri ile Yunus Emre Edebiyat ve Roman Ödülü’nü alan yazar Cevat Turan, yeni romanıyla bir Türkiye fotoğrafı çekiyor.

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