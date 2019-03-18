1980’lerden 2010’lara: Bir Eylül Yarası

Cevat Turan’ın kaleme aldığı Bir Eylül Yarası romanı, Pupa Yayınları etiketiyle yayınlandı. 1980’lerden 2010’lara uzanan roman, kod adı Kızıl Ömer olan bir devrimcinin yaşadıklarıyla başlıyor. 2010’lu yıllarda bir reklam ajansı sahibi olarak karşımıza çıkan Ömer’in hikayesi, okuru adalet olgusu etrafında gezindiriyor.

2017 yılında yayınlanan Unutmalar Şehri ile Yunus Emre Edebiyat ve Roman Ödülü’nü alan yazar Cevat Turan, yeni romanıyla bir Türkiye fotoğrafı çekiyor.