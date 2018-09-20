1985 yılında vefat eden duayen sanatçı Ruhi Su anılıyor…

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Şişli Belediyesi, büyük ozan Ruhi Su anısına bu yıl da bir anma töreni düzenleyecek. Bundan 33 yıl önce, 77 yaşında vefat eden Ruhi Su, 22 Eylül Cumartesi günü Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde anılacak.

Adını hayat arkadaşı Sıdıka Su için bestelediği 3 kıtalık nihavent türküsü Mahsus Mahal'dan alan gecede, sanat yönetmenliğini Emin İgüs'ün üstlendiği bir konser verilecek. Akordeon ustası Muammer Ketencioğlu, ses sanatçısı Tuncer Tercan ve Ruhi Su Dostlar Korosu'nun sahne alacağı konser, sanatçı Orhan Aydın'ın sunumuyla 22 Eylül Cumartesi 20.00'de Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.



HALK TÜRKÜLERİNİN BÜYÜK OZANI

1912'de Van'da doğan büyük ozan sosyalist dünya görüşü nedeniyle 1952-1957 yılları arasında 1951 TKP tevkifatı dolayısı ile hapis yattı. 1960'ta İstanbul'da Taksim Belediye Gazinosu'nda sahneye çıkan Ruhi Su, bir yandan da halk türkülerini kaydedip, arşivleme görevini üstlendi.

ALEYHİNDE KAMPANYA BAŞLATILDI

Söylediği türkülerdeki siyasi vurgular yüzünden aleyhinde kampanyalar başlatılan ve işini kaybeden sanatçı, türküleri derleyip, yeniden yorumlama işine kendi başına devam etti. 1975'te Dostlar Korosu’nu kurdu. 1978'den sonra ürettiği kasetlerle halk müziğinin, yaygınlaşmasına büyük katkıda bulundu.



20 Eylül 1985 Cuma günü Cerrahpaşa Onkoloji Kliniğinde vefat eden büyük ozan, 22 Eylül 1985 Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi. Ruhi Su'nun cenaze törenine binlerce kişi katıldı ve cenaze 12 Eylül Dönemi'nin ilk büyük kitle gösterisi haline dönüştü.