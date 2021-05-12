2 bin 400 yıllık lahit müzede yerini aldı

Yokuşbaşı Mahallesi’ndeki bir arsadaki inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık lahit bulundu. İnşaat çalışmalarının durdurulmasının ardından, Bodrum Müze Müdürlüğü, kurtarma kazıları yapmaya başladı. 2 bin 400 yıldır gün yüzüne çıkmamış lahit mezarın olduğu bilgisini alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 Nisan tarihinde kazıların ardından mezarın kapağının açılmasını yerinde inceledi.

Kapağı açılan lahitten, pelike, altın yüzük, altın kolye gibi parçalar çıktı. Bakan Ersoy, lahit ve içinden çıkanların Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde sergileneceğini kaydetti.

Yaklaşık 1 ay süren restorasyon işlemlerinin ardından değerli eşyalar ve takılar dün ilk kez görücüye çıktı. Tarihi eserler Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başlandı. Öte yandan, müzede sergilenen parçaların yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor. DHA

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