2 bin 500 yıllık Yılanlı Sütun restore ediliyor

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan, İstanbul'un en eski tanıklarından 2 bin 500 yıllık Yılanlı Sütun için restorasyon çalışmaları başladı.

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Milattan Önce 478 yılında Pers İmparatorluğu ile Batı Anadolu ve Ege Denizi çevresinde bulunan Kent Devletleri arasında uzun yıllar süren savaşın sonunda, Yunanlılar tarafından her zaman özgürlüğü hatırlatması amacıyla Apollon’a sunulmak üzere inşa edilen Yılanlı Sütun için harekete geçildi.

Sultanahmet Meydanı’nda asırlardır duran ve ilk halinden bugüne birçok parçası eksilen eser için restorasyon çalışmaları başlatıldı.

“BİRBİRİNE SARILMIŞ 3 YILAN…”

Yılanlı Sütun’un restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirten İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı İrem Bülbül, şunları söyledi:

“Yılanlı Sütun’un restorasyon çalışmalarına başladık. Bu İstanbul’daki en önemli tunç eserimiz. Anıt birbirine sarılmış 3 yılandan oluşmakta. Normalde üzerinde yılan başlarını görmemiz gerekiyor ama onlar 16-17’nci yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş ve daha sonra tahrip olmuş. 19’uncu yüzyılda yapılan bir kazıda da yılan başlarından bir tanesi bulunuyor ve Arkeoloji Müzesi’ne götürülüyor.”

“Zeminin ve yan duvarların ortaya çıkartılması ve koruyucu alanın restore edilmesiyle başlıyoruz. Sütuna yönelik olarak metaldeki korozyonu, özgün patinayı koruyarak tamamen konservatif bir müdahale gerçekleştiriyoruz. Yüzeyindeki kirlilikleri alıyoruz, bazı alanlarda çatlaklara küçük müdahalelerde bulunacağız. Yeşil rengi ve patinası tamamen korunacak. Hava şartlarının el verdiği müddetçe çalışmalar 1 ay içinde tamamlanacak.”

“İSTANBUL HAFIZASINA BÖYLE YER ETMİŞ”

“Pek çok anıtın replikası yapılarak, orijinalinin müzede sergilenmesi durumları söz konusu olabiliyor. Burası için şu anda öyle bir karar yok. Bu karar Koruma Kurulu’na da danışarak alınması gereken, daha ciddi bir karar. İstanbul hafızasında bu haliyle yer etmiş bir anıt.”

İBB Miras ekibinde konservatör-restoratör olarak görev yapan Nazım Can Cihan ise, “Burada 10 kişilik bir ekiple çalışmaları sürdürüyoruz. Arkadaşlar beden duvarında yeni yapılmış olan sıvanın sökümünü gerçekleştirdi ve sonrasında derz açılımı yapıyor. Ben de Yılanlı Sütun’un kendisi üzerinde zaman içerisinde oluşmuş olan kirlilik ve bazı boya akıntılarını temizlemeyle uğraşıyorum. Genel bir temizliğin ardından minimum müdahale, maksimum koruma ilkesiyle çalışmalarımızı tamamlayacağız” dedi. (DHA)