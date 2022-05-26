2 bin 800 yıllık mühür ilk kez sergileniyor

Erken arkaik dönemde yaşayan rahipler tarafından dini törenlerde kullanılan 2 bin 800 yıllık mühür, ilk kez İzmir'de ziyarete sunuldu. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, "Önemi, üzerinde Apollon tasvirinin bulunmasıdır" dedi.

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Menderes ilçesindeki Klaros Antik Kenti’nde 2009 yılında bulunan 2 bin 800 yıllık mühür, ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Mühürün, Apollon’un başrahibi tarafından erken arkaik dönemde Apollon adına dini törenlerde kullandığı düşünülüyor.

Mühürün üzerinde müzik aleti olan ‘kythara’ çalan Apollon tasviri bulunuyor.

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, eserle ilgili şu bilgiyi verdi:

“Erken arkaik döneme ait 2 bin 800 yıllık bir eser. Ahmetbeyli’deki Klaros Antik Kenti’nde bulundu. Şans getirmesi amacıyla kullanılır, bazen mülkiyeti de sembolize edebilir. Daha çok törensel amaçlı kullanılır. Önemi, üzerinde Apollon tasvirinin bulunması.”

“Apollon, müzik aletleriyle de betimlenir. Tabiatı düzenleyen tanrı anlamına da gelir. Güçlü sembolleri olan tanrı figürüdür. Eserimiz bronz malzemeden. Bir yüzük boyutunda. 2 santimlik bir eser. İlk kez sergileniyor.” (DHA)