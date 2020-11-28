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2 bin yıllık çini sanatını öğretiyor
2 bin yıllık çini sanatını öğretiyor
Başkentli kadınlar, El Beceri ve Meslek Edindirme Kursları’nda çini sanatının inceliklerini öğreniyor. Öğretmen Almula İdil Kılıç, “İlgi büyük. Eski bir Türk sanatını öğretmek gurur verici” diye konuştu.
Müslüm EVCİ
Kültür Sanat 28 Kasım 2020 - 07:26

Ankara Büyükşehir Belediyesi El Beceri ve Meslek Edindirme Kursları'nda (BELMEK)  ev kadınları 2 bin yıldan beri süregelen çini sanatını öğreniyor. Belmek'de çini sanatı öğretmeni olan Almula İdil Kılıç, “Gördüğümüz ilgiden çok mutluyum” dedi.

Ata'mızın portresi çiniye yansıtıldı.

BELMEK'te çini sanatında günde 15 öğrenci ile ders yaptıklarını belirten Kılıç, “BELMEK kurslarında sınırlı sayıda öğrenciye yer verebiliyoruz. Öğrenciler yıl boyunca haftada bir gün gelebiliyor. Öğrencilerin büyük çoğunluğu 3-4 yıl devam ederek bu sanatın inceliklerini öğrenmeye devam ediyorlar. Çini sanatı belki de bugüne kadar gördüğü ilginin en üst seviyesini yaşıyor” dedi.

Pano olarak da yapılıyor.

“Hanımlar çini sanatının her zaman içinde olmuşlardır” diyen Kılıç sözlerine şöyle devam etti: “İznik'te ve Kütahya'da hem Osmanlı Sarayı'na hem de halka yapılan çinilerde hanımların emekleri her zaman vardır. Günümüzde de eli kalem tutan herkes çini yapabilir yeter ki istesin. Hobi kursları içerisinde çini kursu özel bir yere sahiptir. Bu sanata gönül veren çok sayıda insan var.” Bugüne kadar birçok karma sergiye katıldığını ifade eden Kılıç, “2 tane kişisel koleksiyon hazırladım. Altay'dan Tuna'ya, Baykal'dan Ural'a Çini ve Seramik Sergisi sanat severlerle buluştu” diye konuştu.

Vazolardaki zarafet göz alıcı.

Son güncelleme: 09:49 - 28.11.2020
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