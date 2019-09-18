2. İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali jürisi açıklandı

Bu yıl 13 - 17 Kasım tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali’nde Yarışma bölümünün jüri başkanlığını Home Movies - İtalyan Amatör Film Arşivi’nin kurucu direktörü Paolo Simoni yapacak. Jüri üyeleri ise şöyle: Sanatçı, yönetmen ve akademisyen Terry Flaxton, Protocinema’nın kurucusu ve küratör Mari Spirito, SALT Araştırma ve Programlar yardımcı direktörü Fatma Çolakoğlu, sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi.