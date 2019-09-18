2. İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali jürisi açıklandı
Bu yılki festivalde filmler Uzun Metraj, Kısa Metraj, Belgesel, Animasyon, İlk Deney ve Yeni Soluk olmak üzere 6 kategoride yarışacak.
Festivalin Yarışma kategorileri dışında, Forum başlığı altında uluslararası diğer festivaller, organizasyonlar ve bağımsız küratörler tarafından hazırlanan gösterim, retrospektif, panel ve performanslara yer verilerek deneysel sinemanın kimliği üzerine kültürler arası sosyo-artistik bir tartışma ortamı oluşturulacak.
2. İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali, detaylı programını 10 Ekim tarihinde sinemaseverlerle paylaşacak.