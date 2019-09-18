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2. İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali jürisi açıklandı
2. İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali jürisi açıklandı
Bu yıl 13 - 17 Kasım tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali’nde Yarışma bölümünün jüri başkanlığını Home Movies - İtalyan Amatör Film Arşivi’nin kurucu direktörü Paolo Simoni yapacak. Jüri üyeleri ise şöyle: Sanatçı, yönetmen ve akademisyen Terry Flaxton, Protocinema’nın kurucusu ve küratör Mari Spirito, SALT Araştırma ve Programlar yardımcı direktörü Fatma Çolakoğlu, sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi.
Kültür Sanat 18 Eylül 2019 - 14:05

Bu yılki festivalde filmler Uzun Metraj, Kısa Metraj, Belgesel, Animasyon, İlk Deney ve Yeni Soluk olmak üzere 6 kategoride yarışacak.

Festivalin Yarışma kategorileri dışında, Forum başlığı altında uluslararası diğer festivaller, organizasyonlar ve bağımsız küratörler tarafından hazırlanan gösterim, retrospektif, panel ve performanslara yer verilerek deneysel sinemanın kimliği üzerine kültürler arası sosyo-artistik bir tartışma ortamı oluşturulacak.

2. İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali, detaylı programını 10 Ekim tarihinde sinemaseverlerle paylaşacak.