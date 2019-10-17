2. İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali programı açıklandı

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve tek deneysel film festivali olma niteliğini taşıyan İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali, 13-17 Kasım tarihleri arasında bir kez daha günümüz deneysel si̇nemasının özgün eserlerini İstanbullu si̇nemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Bu yıl Beyoğlu’nun yanı sıra Kadıköy'de de düzenlenecek olan uzanan festivalde 18 ayrı başlık altında, 30 ülkeden 128 kısa ve uzun metraj film gösterilecek. Festival kapsamında, 8 farklı mekanda paneller, söyleşiler, performanslar düzenlenecek.

Festivalin gösterimleri bu yıl Beyoğlu'nda SALT, Vault34 Yeşilçam Sineması, İtalyan Kültür Merkezi ve Soho House Istanbul, Kadıköy Sineması’nda yapılacak.

GÜNCEL ESERLER ‘YARIŞMA’ SEÇKİSİNDE

Bu yıl yarışma seçkisini Deneysel Uzun Metraj, Deneysel Kısa Metraj, Deneysel Belgesel, Deneysel Animasyon, Yeni Soluk, İlk Deney ve Müzik Videoları olmak üzere toplam 6 kategori üzerinden değerlendirmiş olan festival, neredeyse tamamı Türkiye'de ilk defa gösterilecek 6'sı Dünya 9'u Avrupa prömiyeri olan toplam 85 filme yer veriyor. Bu kategoriler altında yarışmaya katılan filmlerin bağımsız festival jürisi tarafından değerlendirilmesi sonucunda 17 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan ödül töreninde En İyi Deneysel Uzun Metraj, En İyi Deneysel Kısa Metraj, En İyi Deneysel Belgesel, En İyi Deneysel Animasyon, En İyi İlk Deney, En İyi Anlatı, En İyi Kurgu, En İyi Ses dallarında ödüller sahiplerini bulacak.

Festivalin jüri başkanlığını bu yıl Home Movies – İtalyan Amatör Film Arşivi'nin kurucu direktörü Paolo Simoni yapacak. Jüri üyeleri ise şöyle: Sanatçı, yönetmen ve akademisyen Terry Flaxton, Protocinema'nın kurucusu ve küratör Mari Spirito, SALT Araştırma ve Programlar Yardımcı Direktörü Fatma Çolakoğlu, sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi.

SANATÇI VE YÖNETMENLER EXPERIMENTAL FORUM’DA

Bu yıl festivale yarışma seçkisinin yanı sıra festival, Forum başlığı altında tüm dünyadan deneysel film festivalleri, film arşivleri, bağımsız küratör ve sanatçılarla kurduğu ortaklıklar sonucu, deneysel sinemanın kimliğine ve sinema sanatının geleceğine dair sosyo-artistik bir tartışma ortamı oluşturmayı hedefliyor. İçeriğini panorama, genleşen sinema, özel gösterim, panel, deneyim şarkıları, premierler gibi başlıklar altında toplayan İstanbul Experimental Forum, sinema severlere bir dizi film gösterimi, söyleşi, performans sunuyor.

SINIRLARI AŞAN ETKİNLİKLER

Sinemanın diğer sanat dalları ve pratiklerle ilişkilenmesi doğrultusunda, aksamında yine sinemanın yer aldığı melez örgütlenmeleri ele alan Genleşen Sinema başlığı, IUDFF 2019 programı içerisinde 3 ayrı etkinlik ile sinema ve sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Salt Beyoğlu'nda gerçekleşecek bu üç etkinlikte, Tetsuya Maruyama'nın, sinemada verili araç ve olanakların dışına taşarak yeni bir izleyici-sanatçı ilişkisi yarattığı CINE間(MA)-Absence Triggered By A Third Body performansının yanı sıra, Paulo Simoni'nin kürate ettiği Amatör Sinema seçki gösterimi ve Genleşen Arşiv Projesi̇'ne dair sunumu ile Kathy Smith'in deneysel güzel sanatlar ve yeni medya teknolojileri üzerine yapacağı Genleşen Animasyon gösterim ve konuşması yer alıyor.