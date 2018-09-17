2. Uluslararası Mersin Engelsiz Sanat Festivali programı ile dikkat çekiyor

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Tüm dünyadan engelli sanatçıları bir araya getirmek amacıyla, kar amacı gütmeden tamamen hizmet ve farkındalık yaratma amaçlı hayata geçirilen, Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaşım Ticaret ve Sanayi A.Ş ve Mersin’i Kalkındırma Dayanışma Derneğinin işbirliğinde yürütülen dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali bu yıl ikinci kez 11-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Festivale, Türkiye dâhil 19 farklı ülkeden, engelleri azim, umut ve başarı ile aşmış müzik, resim, dans, fotoğraf gibi sanat dallarından toplam 100 sanatçı katılacak. Festivale katılım herkese açık ve ücretsiz olacak.

AŞIK VEYSEL DE UNUTULMADI!

Festival bu sene, Türk halk müziğinin unutulmaz sanatçılarından merhum Aşık Veysel anısına yapılacak ve “Karanlıktan Aydınlığa” mottosu ile tüm engellerine rağmen hayata tutunabilen hem kendilerine hem çevrelerine hem de evrensel duygulara sanatlarıyla ışık olabilen tüm engelli sanatçılara ithaf edilecek.



FESTİVALİN ÖNEMLİ YABANCI KONUĞU JOSE FELICIANO

Festivalin uluslararası konuklarından biri de ülkemizde de çok sevilen Porto Rikolu efsanevi şarkıcı, besteci ve gitar virtüözü usta sanatçı Jose Feliciano olacak. Açılış gecesi sahnede olacak Feliciano dışında; doğuştan down sendromu bulunan bağlama sanatçısı Çağatay Aras, San Diego doğumlu ve kendi tekniğini geliştirerek ayakları ile gitar çalan eşsiz yetenek Mark Goffeney, Şarkıcılık,Yazarlık ve Mankenlik gibi değişik sanat dallarında yeteneğini kanıtlayan görme engelli Alman sanatçı Joana Zimmer, Latin Müziğin Avrupa’da en iyi temsilcileri ve geçtiğimiz yıl 1.si gerçekleşen festivalin şarkısını yapan ve şarkının klibini Mersin’de çekerek Mersin’in tanıtımını sağlayan Türkiye ve Mersin dostları, Gatto Gabriel &Steven Cyril de festivalin önemli konukları arasında yer alıyor. Ayrıca resim, fotoğraf gibi sanatın diğer dallarında yeteneklerini geliştirmiş ulusal ve uluslararası birçok engelli sanatçı da sergileri ile festivale renk katacak. Sanat hayatları boyunca engellilere yönelik etkinliklere destek veren Eda-Metin Özülkü de Festivalde sahne alacaklar.