200 milyon yıllık alan koruma altında
Bayburt’un merkez ilçe sınırlarında yer alan Kızıltepe Uluçayır Fosil-2 doğal sit alanı ‘kesin korunacak hassas alan’ listesine alındı.
Milyonlarca yıl önce yaşayan deniz canlılarının fosillerinin bulunduğu alanda uzmanlar tarafından inceleme ve araştırmalar yapılacak.
Alandaki ammonit fosillerinin Jura dönemine ait 150-200 milyon yıllık olduğu değerlendiriliyor.
Bölgede çiftçilik yapan Hasan Kara, şöyle konuştu:
* 35 senedir bu köyde yaşıyorum. Buralarda gezdiğimiz zaman fosiller bulurduk. Bu alanın kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi bizleri mutlu etti. Yetkililerin, burada inceleme yapmasını istiyoruz. (DHA)